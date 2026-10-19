फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Set out to seek the blessings of Goddess Vindhyavasini, but met with death along the way:

बिहार: मां विंध्यवासिनी के दर्शन की आस में निकले श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, ट्रक की टक्कर से दो की गई जान

Mon, 19 Oct 2026 09:12 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: सारण ब्यूरो Updated Mon, 19 Oct 2026 09:12 PM IST
सार

बिहार के छपरा-मशरक मुख्य पथ एसएच-90 पर गौरा के औदालपट्टी माता स्थान के पास बालू लदे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि चार घायल हुए।

विज्ञापन
Set out to seek the blessings of Goddess Vindhyavasini, but met with death along the way:
घटना के बाद पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

दशहरा पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन की आस लेकर घर से निकले श्रद्धालुओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। छपरा-मशरक मुख्य पथ एसएच-90 पर गौरा के औदालपट्टी माता स्थान के समीप बालू लदे ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम पसर गया।

मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु
जानकारी के अनुसार, मशरक से ऑटो पर सवार होकर सभी लोग दशहरा पूजा के अवसर पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल जा रहे थे। इसी दौरान छपरा की ओर से आ रहे बालू लदे ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सवार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े और उन्हें ऑटो से बाहर निकालने में जुट गए।

विज्ञापन


स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल
हादसे की सूचना मिलने पर गौरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को नगरा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। हादसे की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: मोकामा विधायक अनंत सिंह और जनसुराज के एमएलसी प्रत्याशी पर एफआईआर, जानें किस मामले में हुआ केस दर्ज

दो परिवारों की खुशियां मातम में बदलीं
मृतकों की पहचान मशरक थाना क्षेत्र के गंगोई निवासी प्रमोद पंडित और नीरज के रूप में हुई है। दोनों की मौत से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। त्योहार के मौके पर हुई इस दुर्घटना से इलाके में भी शोक का माहौल है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed