बिहार: टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से दुखी सपना चौधरी, बोलीं- कलाकारों की सुरक्षा के लिए भी बनें नियम

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी पटना पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने बिहार के दर्शकों से मिल रहे प्यार पर खुशी जाहिर की। वहीं, अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना पर दुख जताते हुए कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नियम बनाने की मांग की।

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सपना चौधरी ने कहा कि कलाकारों के लिए प्रोटोकॉल तो निर्धारित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी ठोस नियम बनने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि कलाकार भी समाज का हिस्सा हैं और उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। विज्ञापन सपना चौधरी ने बिहार के दर्शकों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें हमेशा भरपूर प्यार दिया है। पटना आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना के संदर्भ में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर उनकी मांग ने इस मुद्दे पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है।

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