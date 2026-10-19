बिहार: राजद विधायक के ममेरे भाई की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर के ममेरे भाई प्रिंस कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो देसी कट्टे, दो जिंदा कारतूस, 32 ग्राम स्मैक, वारदात में इस्तेमाल पल्सर 220 बाइक, लूटा गया मोबाइल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने छिनतई के दौरान गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में उन्होंने हाल के दिनों में हुई छिनतई की कई अन्य घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता कबूल की है।

सोमवार को एसपी संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 अक्टूबर को दिन में करीब 11 बजे साहूगढ़-गोड़ियारी रोड पर राजा ईंट भट्ठा के पास प्रिंस कुमार (29) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह घैलाढ़ थाना क्षेत्र के इनरवा वार्ड-7 निवासी सुनील कुमार के पुत्र थे।

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घटना के बाद सदर एसडीपीओ अजय कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहूगढ़ बाजार टोला वार्ड-9 निवासी क्रांति कुमार (22), शंकरपुर थाना क्षेत्र के कबियाही वार्ड-15 निवासी संजीत दास (32) और साहूगढ़ दुल्हाराम टोला निवासी गौरव कुमार (19) के रूप में हुई है।

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में क्रांति कुमार ने बताया कि वह संजीत दास और एक अन्य सहयोगी के साथ पल्सर 220 बाइक से छिनतई की घटनाओं को अंजाम देता था। घटना वाले दिन उनके पास पैसे नहीं थे। स्मैक खरीदने और पर्व-त्योहार के लिए रुपये जुटाने के उद्देश्य से उन्होंने राजा ईंट भट्ठा के पास सुनसान सड़क पर छिनतई की योजना बनाई थी।

आरोपियों ने वहां बाइक से जा रहे दो लोगों को रोककर उनका मोबाइल, एटीएम कार्ड और बाइक की चाबी छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान गोड़ियारी गांव की ओर से एक अन्य बाइक सवार आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर बैग देखकर आरोपियों को लगा कि वह कलेक्शन कर्मी है और उसके पास रुपये होंगे।

एसपी ने बताया कि आरोपियों ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद क्रांति कुमार ने बगल से उस पर गोली चला दी। गोली प्रिंस के पेट के बगल में लगी, जिससे वह बाइक समेत खेत में गिर गए। वारदात के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी बलदेव चौक होते हुए सिंहपुर रोड की ओर भाग निकले।



धान के खेत से बरामद हुआ मोबाइल

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गोड़ियारी-सिंहपुर रोड स्थित पुल के पास धान के खेत से लूटा गया मोबाइल बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल काले-लाल रंग की पल्सर 220 बाइक और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, घटना में इस्तेमाल की गई गोली गौरव कुमार ने उपलब्ध कराई थी।

आरोपियों के पास से 32 ग्राम स्मैक, दो देसी कट्टे और दो जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इस बरामदगी के संबंध में 19 अक्टूबर को मधेपुरा थाना में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उन्होंने हाल के दिनों में हुई छिनतई की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।