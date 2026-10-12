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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:00 AM IST
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लाइव अपडेट
बिहार: सिजेरियन के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, पति का दावा- दूसरे ऑपरेशन के दौरान पेट से मिला गॉज; जांच शुरू
बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी स्थित उमा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 19 वर्षीय प्रसूता की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। महिला के पति अजय कुमार का आरोप है कि 8 जुलाई 2026 को हुए ऑपरेशन के बाद पत्नी को पेट में तेज दर्द और बुखार की शिकायत होने लगी।और पढ़ें
बिहार: घर के बाहर खड़ी दो बच्चियों को पिकअप ने रौंदा, 6 साल की सजना की मौत; दूसरी की हालत गंभीर
पटना के रानीतालाब थाना क्षेत्र में एनएच-139 पर रघुनाथपुर बड़ी नहर टोला के पास रविवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी दो बच्चियों को टक्कर मार दी।और पढ़ें
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्हें ढोंगी बताया।और पढ़ें