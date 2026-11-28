पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सीमांचल के करीब 20 हजार विद्यार्थियों के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाए जाने के विरोध में शनिवार को गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक डॉ. आलोक राज और छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष पीयूष पुजारा के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं।

आंदोलन की शुरुआत पूर्णिया कॉलेज परिसर स्थित गांधी स्मृति स्थल से हुई। प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी को नमन कर दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद तिरंगा लेकर दंडवत प्रणाम करते हुए विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। वहां डॉ. आलोक राज और पीयूष पुजारा ने कुलपति, कुलानुशासक और छात्र कल्याण अध्यक्ष के सामने दंडवत प्रणाम किया और उनके पैर पकड़कर भावुक अंदाज में छात्रों के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की।

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प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टीआर (टेबुलेशन रजिस्टर) में कटिंग का हवाला देकर विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र रोके जा रहे हैं, जबकि कई छात्रों को पहले ही अंक पत्र और प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वे इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसे में वर्षों बाद प्रमाण पत्र रोकना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वैध पंजीयन अवधि वाले स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड के विद्यार्थियों को भी नियमित परीक्षा के अवसर से वंचित रखा गया है।

डॉ. आलोक राज और पीयूष पुजारा ने कहा कि जब तक सांस रहेगी, छात्र हितों की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने राज्य सरकार और लोक भवन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उनका कहना था कि जब हजारों विद्यार्थी अपनी डिग्री और प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं, तब दीक्षांत समारोह आयोजित करना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले लंबित प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए।

दंडवत मार्च में डॉ. आलोक राज और पीयूष पुजारा के साथ मोहम्मद लुकमान और ज्योतिष तिरंगा लेकर चल रहे थे। प्रदर्शन में कई अन्य छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।