फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Cabinet Meeting: CM Samrat Chaudhary Press Conference Employment, NDA, Education, Health, Pensions.

बिहार कैबिनेट: सीएम सम्राट चौधरी आज करने वाली हैं बड़ी घोषणा, पहली बार खुद PC में रहेंगे मुख्यमंत्री

Mon, 12 Oct 2026 02:11 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 12 Oct 2026 02:11 PM IST
सार

Bihar News : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हमेशा मंत्रिपरिषद् की बैठक होती है, लेकिन हर बार मीडिया से मुखातिब अमूमन कोई सीनियर IAS होते थे। आज बैठक में कुछ बड़ा फैसला होगा। सीएम खुद PC करेंगे।

विज्ञापन
Bihar Cabinet Meeting: CM Samrat Chaudhary Press Conference Employment, NDA, Education, Health, Pensions.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार वासियों को बडी सौगात देने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। आमतौर पर वह बुधवार को कैबिनेट की बैठक करते हैं लेकिन उन्होंने मंत्रि परिषद् की बैठक बुला ली है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्रि परिषद् की बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी खुद ही प्रेस वार्ता भी करेंगे। आम तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारी यह प्रेस वार्ता करते हैं लेकिन आज सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ऐसा पहली बार है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद वह खुद ही कैबिनेट की बैठक की जानकारी दे रहे हों। आज की बैठक में नए सरकारी पदों के सृजन, रिक्तियों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है।

विज्ञापन


खबर अपडेट हो रही है...

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed