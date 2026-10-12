बिहार कैबिनेट: सीएम सम्राट चौधरी आज करने वाली हैं बड़ी घोषणा, पहली बार खुद PC में रहेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार वासियों को बडी सौगात देने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। आमतौर पर वह बुधवार को कैबिनेट की बैठक करते हैं लेकिन उन्होंने मंत्रि परिषद् की बैठक बुला ली है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्रि परिषद् की बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी खुद ही प्रेस वार्ता भी करेंगे। आम तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारी यह प्रेस वार्ता करते हैं लेकिन आज सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ऐसा पहली बार है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद वह खुद ही कैबिनेट की बैठक की जानकारी दे रहे हों। आज की बैठक में नए सरकारी पदों के सृजन, रिक्तियों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है।

विज्ञापन





खबर अपडेट हो रही है...