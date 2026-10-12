बिहार: डायन बताकर महिला को लाठी-डंडों से पीटा, मौत के बाद आरोपियों के घर पर शव रखकर प्रदर्शन; छह लोगों पर केस

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची-पक्की ओपी क्षेत्र के एक गांव में अंधविश्वास से जुड़ा एक खौफनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डायन होने का झूठा आरोप लगाकर पड़ोसियों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के दरवाजे पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

इस घटना को लेकर मृतका के परिजनों का आरोप है कि शनिवार देर रात पड़ोसियों ने महिला पर डायन होने का झूठा आरोप लगाया था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है।

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मृतका के परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वे वहां से नहीं हटेंगे। न्याय की मांग को लेकर उन्होंने मुख्य आरोपी के दरवाजे पर शव रखकर प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया।

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पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही

घटना की सूचना मिलते ही कच्ची-पक्की ओपी प्रभारी पुष्पा कुमारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित परिजनों को समझाकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। परिजनों की ओर से इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।