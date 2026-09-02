Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:00 AM IST
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लाइव अपडेट
06:18 AM, 02-Sep-2026
नेपाल त्रासदी: बिहार धार्मिक न्यास पर्षद ने पड़ोसी देश की मदद पर क्या कहा? रणवीर नंदन बोले- भारत संकटमोचकNepal Tragedy : बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने नेपाल में बाढ़ से हुई त्रासदी पर भारत के रुख को 'संकटमोचक" बताया है। पर्षद अध्यक्ष प्रो. रणवीर नंदन ने भारत के प्रयासों पर पीएम मोदी की सराहना की है। और पढ़ें
06:01 AM, 02-Sep-2026