बिहार: बूढ़ी गंडक में लापता बीए छात्र का शव बरामद, पुल पर मिली थी चप्पल; मौत की वजह पर परिजनों का अलग दावा

अहियापुर थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में लापता हुए 21 वर्षीय बीए छात्र अजय कुमार का शव बुधवार सुबह राजा पुनास इलाके से बरामद कर लिया गया। अजय अहियापुर थाना क्षेत्र के नजीरपुर निवासी बेनी पासवान का पुत्र था। बताया जा रहा है कि अजय पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और घटना से पहले से ही मानसिक रूप से परेशान था। वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया था और इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। बाद में चंदवारा बूढ़ी गंडक नदी घाट पुल के पास उसकी चप्पल मिलने के बाद परिजनों को उसके नदी में जाने की जानकारी हुई। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

घर से बिना बताए निकला था अजय

परिजनों के अनुसार, अजय पिछले दो-तीन दिनों से बीमार चल रहा था। इसी दौरान वह अचानक बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल गया। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी कि चंदवारा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी पुल के पास एक युवक नदी में चला गया है और उसकी चप्पल पुल पर पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुल पर मिली चप्पल देखकर उसकी पहचान अजय के रूप में की।

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घटना के बाद से परिवार में मचा कोहराम

परिजनों का कहना है कि अजय कुछ समय से परेशान भी चल रहा था, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। परिजनों के मुताबिक, अजय ने परिवार के किसी सदस्य से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। शुरुआत में परिजनों और स्थानीय लोगों के बीच यह बात सामने आई थी कि अजय नदी में चला गया है। इसके बाद उसकी तलाश के लिए गोताखोरों और बचाव दल की मदद ली गई।

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राजा पुनास इलाके में मिला शव

अहियापुर थाना पुलिस के अनुसार, युवक के नदी में जाने की सूचना के बाद लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। बुधवार सुबह राजा पुनास इलाके में एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन के दौरान अजय का शव बरामद किया। शव को बाहर निकालने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

मौत के कारण को लेकर परिजनों का अलग दावा

वहीं, इस मामले में परिजनों की ओर से अब यह भी कहा जा रहा है कि अजय की मौत नहाने के दौरान नदी में डूबने से हुई थी। ऐसे में उसकी मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अजय नदी तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। छात्र की मौत के बाद उसके परिवार और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है।