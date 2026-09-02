बिहार: चार युवकों की शराब में जहर था; पुलिस ने बताया- किसने-क्यों मिलाया विष? पांचवें शख्स लाली पर आरोप

पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में चार युवकों की मौत के चर्चित शराब कांड का पुलिस ने 53 घंटे बाद खुलासा कर दिया। मंगलवार की रात करीब सवा दस बजे ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी लाली ने पूछताछ में बताया कि मृतक निशु का उसकी बहन से करीब ढाई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर बाकी तीन युवक भी लाली को चिढ़ाते थे। इससे परेशान होकर उसने चारों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि लाली ने एक दिन पहले शाम को शराब मंगवाई और उसमें जहर मिला दिया। इसके बाद चारों युवक आपस में शराब पीने लगे। लाली के लिए भी शराब का पैक तैयार किया गया था, लेकिन उसने उसे नहीं पिया और वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद चारों युवकों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को पटना रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के दौरान चारों की मौत हो गई।

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