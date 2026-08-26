Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

08:23 AM, 26-Aug-2026

बिहार में रफ्तार का कहर: कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने कुचला, पांच की मौत; एक की हालत नाजुक

सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क और सदर अस्पताल में हंगामा किया।