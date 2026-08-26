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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:00 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:23 AM, 26-Aug-2026
बिहार में रफ्तार का कहर: कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने कुचला, पांच की मौत; एक की हालत नाजुकBihar News: सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क और सदर अस्पताल में हंगामा किया।
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07:47 AM, 26-Aug-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचारBihar News: राजगीर नेचर सफारी में पर्यटकों की संख्या दो साल में करीब दोगुनी हो गई है। ग्लास स्काईवॉक, जिपलाइन और स्काई साइकिलिंग जैसे एडवेंचर आकर्षणों के चलते बिहार के इको-टूरिज्म स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
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