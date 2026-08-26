फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   iit-delhi-student-rishikesh-kumar-death-mother-questions-hostel-allotment

तनाव का दंश: मां ने बताया आईआईटी दिल्ली में ऋषिकेश की आत्महत्या का कारण; मौत से दो दिन पहले हुई थी बात

Wed, 26 Aug 2026 09:51 AM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: प्रतीक पांडेय Updated Wed, 26 Aug 2026 09:51 AM IST
सार

Bihar News: आईआईटी दिल्ली में अध्ययनरत बेगूसराय के रहने वाले ऋषिकेश कुमार की छठी मंजिल से गिरने से मौत से परिवार में मातम है। मां ने हॉस्टल आवंटन और कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

विज्ञापन
iit-delhi-student-rishikesh-kumar-death-mother-questions-hostel-allotment
आईआईटी दिल्ली के छात्र ऋषिकेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बेगूसराय के बखरी निवासी और आईआईटी दिल्ली में अध्ययनरत छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दो दिन पहले तक मां आशा पोद्दार ने बेटे से फोन पर सामान्य बातचीत की थी। इसके बाद अचानक उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
विज्ञापन


छठी मंजिल से गिरने से मौत की सूचना
परिजनों के अनुसार, ऋषिकेश की आईआईटी दिल्ली परिसर की एक बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने के कारण मौत हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। पढ़ाई और बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली गया ऋषिकेश अब परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गया।
विज्ञापन


बड़े भाई को दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी
मां की ओर से दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, ऋषिकेश की मौत की जानकारी उसके बड़े भाई अभिषेक को पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने के कारण उसकी मौत हुई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


हॉस्टल आवंटन को लेकर मां ने उठाए सवाल
आशा पोद्दार ने दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में हॉस्टल आवंटित नहीं किए जाने और छात्र को कथित रूप से अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

हॉस्टल की समस्या से परेशान होने का आरोप
मां और बड़े भाई का आरोप है कि हॉस्टल से जुड़ी समस्या और कथित व्यवहार की वजह से ऋषिकेश परेशान था। हालांकि, उसकी मौत के वास्तविक कारण और कॉलेज प्रशासन की भूमिका के बारे में अंतिम स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार
घटना के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे की मौत के बाद मां के सामने कई सवाल हैं। दो दिन पहले तक सामान्य बातचीत करने वाला उनका बेटा अचानक इतना बड़ा कदम उठाने को क्यों मजबूर हुआ? हॉस्टल को लेकर उसके सामने वास्तव में क्या परेशानी थी? क्या किसी तरह का दबाव या अपमानजनक व्यवहार हुआ था? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच से मिलने की उम्मीद है।


यह भी पढ़ें: बिहार में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने कुचला, पांच की मौत; एक की हालत नाजुक

परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
परिजनों ने दिल्ली पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। उन्होंने घटना से पहले की परिस्थितियों, हॉस्टल आवंटन से जुड़े पूरे मामले और छात्र के साथ कथित व्यवहार की जांच का आग्रह किया है। परिवार चाहता है कि जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज न किया जाए और जिम्मेदारी सामने आने पर कार्रवाई हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed