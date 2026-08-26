तनाव का दंश: मां ने बताया आईआईटी दिल्ली में ऋषिकेश की आत्महत्या का कारण; मौत से दो दिन पहले हुई थी बात

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बेगूसराय के बखरी निवासी और आईआईटी दिल्ली में अध्ययनरत छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दो दिन पहले तक मां आशा पोद्दार ने बेटे से फोन पर सामान्य बातचीत की थी। इसके बाद अचानक उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।