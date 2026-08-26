तनाव का दंश: मां ने बताया आईआईटी दिल्ली में ऋषिकेश की आत्महत्या का कारण; मौत से दो दिन पहले हुई थी बात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: प्रतीक पांडेय Updated Wed, 26 Aug 2026 09:51 AM IST
सार
Bihar News: आईआईटी दिल्ली में अध्ययनरत बेगूसराय के रहने वाले ऋषिकेश कुमार की छठी मंजिल से गिरने से मौत से परिवार में मातम है। मां ने हॉस्टल आवंटन और कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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विस्तार
बेगूसराय के बखरी निवासी और आईआईटी दिल्ली में अध्ययनरत छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दो दिन पहले तक मां आशा पोद्दार ने बेटे से फोन पर सामान्य बातचीत की थी। इसके बाद अचानक उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
छठी मंजिल से गिरने से मौत की सूचना
परिजनों के अनुसार, ऋषिकेश की आईआईटी दिल्ली परिसर की एक बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने के कारण मौत हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। पढ़ाई और बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली गया ऋषिकेश अब परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गया।
बड़े भाई को दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी
मां की ओर से दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, ऋषिकेश की मौत की जानकारी उसके बड़े भाई अभिषेक को पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने के कारण उसकी मौत हुई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए।
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हॉस्टल आवंटन को लेकर मां ने उठाए सवाल
आशा पोद्दार ने दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में हॉस्टल आवंटित नहीं किए जाने और छात्र को कथित रूप से अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
हॉस्टल की समस्या से परेशान होने का आरोप
मां और बड़े भाई का आरोप है कि हॉस्टल से जुड़ी समस्या और कथित व्यवहार की वजह से ऋषिकेश परेशान था। हालांकि, उसकी मौत के वास्तविक कारण और कॉलेज प्रशासन की भूमिका के बारे में अंतिम स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार
घटना के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे की मौत के बाद मां के सामने कई सवाल हैं। दो दिन पहले तक सामान्य बातचीत करने वाला उनका बेटा अचानक इतना बड़ा कदम उठाने को क्यों मजबूर हुआ? हॉस्टल को लेकर उसके सामने वास्तव में क्या परेशानी थी? क्या किसी तरह का दबाव या अपमानजनक व्यवहार हुआ था? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच से मिलने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें: बिहार में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने कुचला, पांच की मौत; एक की हालत नाजुक
परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
परिजनों ने दिल्ली पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। उन्होंने घटना से पहले की परिस्थितियों, हॉस्टल आवंटन से जुड़े पूरे मामले और छात्र के साथ कथित व्यवहार की जांच का आग्रह किया है। परिवार चाहता है कि जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज न किया जाए और जिम्मेदारी सामने आने पर कार्रवाई हो।
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छठी मंजिल से गिरने से मौत की सूचना
परिजनों के अनुसार, ऋषिकेश की आईआईटी दिल्ली परिसर की एक बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने के कारण मौत हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। पढ़ाई और बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली गया ऋषिकेश अब परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गया।
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बड़े भाई को दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी
मां की ओर से दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, ऋषिकेश की मौत की जानकारी उसके बड़े भाई अभिषेक को पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने के कारण उसकी मौत हुई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए।
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हॉस्टल आवंटन को लेकर मां ने उठाए सवाल
आशा पोद्दार ने दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में हॉस्टल आवंटित नहीं किए जाने और छात्र को कथित रूप से अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
हॉस्टल की समस्या से परेशान होने का आरोप
मां और बड़े भाई का आरोप है कि हॉस्टल से जुड़ी समस्या और कथित व्यवहार की वजह से ऋषिकेश परेशान था। हालांकि, उसकी मौत के वास्तविक कारण और कॉलेज प्रशासन की भूमिका के बारे में अंतिम स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार
घटना के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे की मौत के बाद मां के सामने कई सवाल हैं। दो दिन पहले तक सामान्य बातचीत करने वाला उनका बेटा अचानक इतना बड़ा कदम उठाने को क्यों मजबूर हुआ? हॉस्टल को लेकर उसके सामने वास्तव में क्या परेशानी थी? क्या किसी तरह का दबाव या अपमानजनक व्यवहार हुआ था? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच से मिलने की उम्मीद है।
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परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
परिजनों ने दिल्ली पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। उन्होंने घटना से पहले की परिस्थितियों, हॉस्टल आवंटन से जुड़े पूरे मामले और छात्र के साथ कथित व्यवहार की जांच का आग्रह किया है। परिवार चाहता है कि जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज न किया जाए और जिम्मेदारी सामने आने पर कार्रवाई हो।