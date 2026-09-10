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Hindi News ›   Lifestyle ›   Hindi Diwas 2026 Date: Why Is Hindi Day Celebrated on September 14? Know History significance and Theme

हिंदी दिवस 2026: 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? जानें इतिहास और महत्व

Thu, 10 Sep 2026 01:40 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 10 Sep 2026 01:40 PM IST
सार

Hindi diwas 2026: साल 2026 में हिंदी दिवस 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। यह दिन हमें 14 सितंबर 1949 के उस ऐतिहासिक निर्णय की याद दिलाता है, जब हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।

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Hindi Diwas 2026 Date: Why Is Hindi Day Celebrated on September 14? Know History significance and Theme
हिंदी दिवस 2026 - फोटो : Ai

विस्तार
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Hindi Diwas 2026 kab hai: भारत अपनी भाषाई विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जो देश की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाती हैं। इन्हीं भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, भावनाओं और सामाजिक जुड़ाव की एक महत्वपूर्ण भाषा भी है। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और इसके संवैधानिक महत्व को याद करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

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हिंदी दिवस की तारीख का संबंध भारत के संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

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साल 2026 में हिंदी दिवस सोमवार, 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14 और 15 सितंबर को मुंबई में प्रस्तावित है।

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आइए जानते हैं हिंदी दिवस की तारीख, इसका इतिहास, महत्व और साल 2026 की थीम से जुड़ी जरूरी जानकारी।


हिंदी दिवस 2026 कब है? 
 

साल 2026 में हिंदी दिवस 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। हर साल इसी तारीख को देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और अन्य संगठनों में हिंदी भाषा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

 

इस अवसर पर निबंध लेखन, भाषण, कविता पाठ, वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिंदी साहित्य से जुड़े कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। 
 

14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस?
 

हिंदी दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
 

आजादी के बाद देश के संविधान निर्माण के दौरान भाषा का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था। भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश के लिए प्रशासन और सरकारी कार्यों में भाषा के उपयोग को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। बाद में इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 
 

हिंदी दिवस का इतिहास क्या है? 
 

हिंदी दिवस का इतिहास भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई, जिसमें प्रशासनिक कामकाज और भाषाओं से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए जा सकें।
 

संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भाषा संबंधी प्रावधानों को संवैधानिक आधार मिला।
 

इसके बाद हिंदी के प्रचार और प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज यह दिन हिंदी भाषा के साथ-साथ भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को याद करने का अवसर भी बन चुका है। 


क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है?
 

हिंदी दिवस के आसपास सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है?
 

इसका जवाब है, नहीं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
 

भारत की भाषाई पहचान बेहद विविध है और संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसलिए हिंदी दिवस मनाने का अर्थ अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को कम करना नहीं, बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के साथ हिंदी के संवैधानिक महत्व को समझना भी है। 
 

हिंदी दिवस का महत्व क्या है?
 

हिंदी दिवस केवल एक भाषा को याद करने का दिन नहीं है। यह भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषाई विरासत से जुड़ने का अवसर है। हिंदी ने साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, शिक्षा और जनसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 

आज डिजिटल युग में हिंदी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदी दिवस भाषा को केवल अतीत की विरासत के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक और संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखने का अवसर भी देता है।


 

हिंदी के साथ-साथ देश की सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है और अलग-अलग भाषाएं इस विविधता को जीवंत बनाती हैं।
 

हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में क्या अंतर है?
 

अक्सर लोग हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग अवसर हैं।


हिंदी दिवस
 

भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका संबंध 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने से है।
 

विश्व हिंदी दिवस
 

हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है।
 

इसलिए दोनों दिनों का उद्देश्य हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना जरूर है, लेकिन इनकी तारीख और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है। 

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