जान लें जरूरी है: मोबाइल अचानक गर्म होने लगे तो नजरअंदाज न करें, ये 4 सेटिंग्स तुरंत चेक करें

Mobile Overheating Problem Solution: मोबाइल फोन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग तक, कई काम मोबाइल फोन से ही हो जाते होते हैं।
वहीं, अगर फोन अचानक जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर तब, जब फोन इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो या बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी इसका तापमान बढ़ रहा हो। तो चलिए जानते हैं मोबाइल गर्म होने पर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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मोबाइल हीट होने के कारण क्या हैं?
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अगर आपका मोबाइल फोन अचानक गर्म हो रहा है तो कौन सी सेटिंग्स चेक करें?
बैकग्राउंड एप्स को करें चेक
- कई एप फोन की स्क्रीन बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलती रहती है यानी कुछ न कुछ करती रहती है
- जैसे- लोकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, नोटिफिकेशन या दूसरे काम करती रहती है जिससे मोबाइल का इस्तेमाल होता है
- ऐसे में मोबाइल फोन की बैटरी या App Battery Usage सेटिंग में जाकर देखें कि कौन सा एप ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है
- जिस एप की जरूरत नहीं है, उसकी बैकग्राउंड में चलने वाली गतिविधियों को सीमित किया जा सकता है
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मोबाइल हीट होने के कारण क्या हैं?
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लोकेशन सेटिंग पर दें ध्यान
- लोकेशन सर्विस लगातार ऑन रहने पर कुछ एप आपकी लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं
- जरूरत नहीं होने पर सभी एप्स के लिए लोकेशन की अनुमति चालू रखना जरूरी नहीं है
- फोन की लोकेशन और App Permissions सेटिंग में जाकर देखें कि किन एप्स को लोकेशन एक्सेस मिला हुआ है
- जिनकी जरूरत नहीं है उनकी लोकेशन बंद की जा सकती है
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मोबाइल हीट होने के कारण क्या हैं?
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स्क्रीन रिफ्रेशन रेट चेक करें
- कई स्मार्टफोन ज्यादा रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन का विकल्प देते हैं
- ये स्क्रॉलिंग और एनिमेशन को ज्यादा स्मूद बना सकता है, लेकिन इससे कुछ परिस्थितियों में बैटरी की खपत बढ़ सकती है
- ऐसे में अगर मोबाइल फोन गर्म हो रहा है और बैटरी भी तेजी से कम हो रही है, तो जरूरत के मुताबिक Display या Refresh Rate सेटिंग को कम या Adaptive विकल्प पर रखा जा सकता है
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मोबाइल हीट होने के कारण क्या हैं?
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बैटरी और परफॉर्मेंस सेटिंग्स देखें
- कुछ मोबाइल फोन में Performance Mode, High Performance या इसी तरह के विकल्प दिए जाते हैं
- ऐसे मोड ज्यादा प्रोसेसिंग पावर उपलब्ध करा सकते हैं और इससे बैटरी की खपत तथा गर्मी बढ़ सकती है
- अगर इस तरह का मोड बिना जरूरत चालू है तो उसे बंद करके सामान्य या बैलेंस मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है