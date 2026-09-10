जान लें जरूरी है: मोबाइल अचानक गर्म होने लगे तो नजरअंदाज न करें, ये 4 सेटिंग्स तुरंत चेक करें

Mobile Overheating Problem Solution: मोबाइल फोन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग तक, कई काम मोबाइल फोन से ही हो जाते होते हैं।





वहीं, अगर फोन अचानक जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर तब, जब फोन इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो या बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी इसका तापमान बढ़ रहा हो। तो चलिए जानते हैं मोबाइल गर्म होने पर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...