सुबह उठते ही मुंह से आती है तेज बदबू? सिर्फ ब्रश करना नहीं, ये 5 गलतियां भी हैं जिम्मेदार

1 of 5 रोज सुबह मुंह से बदबू आने का क्या है कारण? - फोटो : AI

सुबह उठने के बाद सबसे पहले अगर मुंह से आने वाली बदबू परेशान करती है तो आप अकेले नहीं हैं। रात भर सोने के दौरान मुंह में लार का बनना कम हो जाता है। इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है और उनकी वजह से बदबू आने लगती है। यही कारण है कि सुबह की सांस अक्सर बाकी समय के मुकाबले ज्यादा खराब लगती है। हालांकि, अगर बदबू ब्रश करने के बाद भी बनी रहती है तो इसके पीछे दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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रातभर मुंह सूखना

सोते समय लार का बनना स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। लार मुंह को साफ रखने और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए रातभर मुंह सूखने पर बदबू बढ़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति मुंह खोलकर सोता है या रात में मुंह से सांस लेता है तो यह समस्या और ज्यादा महसूस हो सकती है।

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जीभ की सफाई भूल जाना

सिर्फ दांत साफ करने से मुंह पूरी तरह साफ नहीं होता। जीभ की सतह पर खाने के छोटे कण और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। यही परत बदबू की वजह बन सकती है। इसलिए रोज दांतों के साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है।

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दिनभर कम पानी पीना

शरीर में पानी की कमी होने पर मुंह सूख सकता है। मुंह में नमी कम होने से बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए दिनभर काफी पानी पीना जरूरी है। रात में सोने से पहले भी जरूरत के मुताबिक पानी पिया जा सकता है।

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