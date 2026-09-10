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सुबह उठते ही मुंह से आती है तेज बदबू? सिर्फ ब्रश करना नहीं, ये 5 गलतियां भी हैं जिम्मेदार

Thu, 10 Sep 2026 04:33 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 10 Sep 2026 04:33 PM IST
सार

Morning Bad Breath: सुबह उठते ही मुंह से बदबू आना काफी आम बात है। इसकी एक बड़ी वजह रातभर मुंह में लार का कम बनना है, लेकिन इसके अलावा जीभ की सफाई न करना, मुंह से सांस लेना, पानी की कमी और मसूड़ों से जुड़ी दिक्कतें भी इसकी वजह हो सकती हैं।

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रोज सुबह मुंह से बदबू आने का क्या है कारण? - फोटो : AI

सुबह उठने के बाद सबसे पहले अगर मुंह से आने वाली बदबू परेशान करती है तो आप अकेले नहीं हैं। रात भर सोने के दौरान मुंह में लार का बनना कम हो जाता है। इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है और उनकी वजह से बदबू आने लगती है। यही कारण है कि सुबह की सांस अक्सर बाकी समय के मुकाबले ज्यादा खराब लगती है। हालांकि, अगर बदबू ब्रश करने के बाद भी बनी रहती है तो इसके पीछे दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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रोज सुबह मुंह से बदबू आने का क्या है कारण? - फोटो : Adobe Stock

रातभर मुंह सूखना
सोते समय लार का बनना स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। लार मुंह को साफ रखने और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए रातभर मुंह सूखने पर बदबू बढ़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति मुंह खोलकर सोता है या रात में मुंह से सांस लेता है तो यह समस्या और ज्यादा महसूस हो सकती है।

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रोज सुबह मुंह से बदबू आने का क्या है कारण? - फोटो : Freepik.com

जीभ की सफाई भूल जाना
सिर्फ दांत साफ करने से मुंह पूरी तरह साफ नहीं होता। जीभ की सतह पर खाने के छोटे कण और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। यही परत बदबू की वजह बन सकती है। इसलिए रोज दांतों के साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है।

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रोज सुबह मुंह से बदबू आने का क्या है कारण? - फोटो : Freepik.com

दिनभर कम पानी पीना
शरीर में पानी की कमी होने पर मुंह सूख सकता है। मुंह में नमी कम होने से बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए दिनभर काफी पानी पीना जरूरी है। रात में सोने से पहले भी जरूरत के मुताबिक पानी पिया जा सकता है।

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रोज सुबह मुंह से बदबू आने का क्या है कारण? - फोटो : Adobe Stock

मसूड़ों की समस्या
अगर ब्रश करने और जीभ साफ करने के बाद भी मुंह से लगातार बदबू आती है तो मसूड़ों की समस्या भी इसकी वजह हो सकती है। मसूड़ों में सूजन, खून आना या दांतों पर जमा परत जैसी समस्याओं में भी सांस से बदबू आ सकती है।

 खानपान और कुछ आदतें
प्याज, लहसुन और कुछ तेज गंध वाले खाने के बाद कुछ समय तक सांस से गंध आ सकती है। धूम्रपान जैसी आदत भी मुंह की दुर्गंध बढ़ा सकती है और मुंह को सूखा कर सकती है। सुबह की हल्की बदबू आमतौर पर नॉर्मल है और ब्रश, जीभ की सफाई तथा पानी पीने से कम हो जाती है। लेकिन अगर बदबू लगातार बनी रहती है, मसूड़ों से खून आता है या मुंह में दर्द और सूजन रहती है तो डेंटिस्ट से जांच करवाना बेहतर है।

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