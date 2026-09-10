तकिए के नीचे फोन रखकर चार्ज करना पड़ सकता है भारी, रात में चार्जिंग करते समय न करें ये गलतियां

आजकल मोबाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि बहुत से लोग रात को सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाते हैं और सुबह तक उसे वहीं लगा रहने देते हैं। आमतौर पर इसमें सबसे ज्यादा ध्यान फोन की बैटरी पर दिया जाता है, लेकिन चार्जर और चार्जिंग केबल को लेकर भी सावधानी बरतना जरूरी है। इन चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना परेशानी खड़ी कर सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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रातभर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सोते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
खराब या कटी हुई केबल को न करें नजरअंदाज
अगर चार्जिंग केबल कहीं से कट गई है, उसका बाहरी हिस्सा निकल गया है या वह बार-बार गर्म हो रही है तो उसे बदल देना बेहतर है। ऐसी केबल को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते रहना कि अभी फोन चार्ज हो रहा है, सही तरीका नहीं है। खासकर तार दिखाई देने लगे तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर दें।
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रातभर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सोते हैं?
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चार्जर को तकिए या बिस्तर के नीचे न रखें
रात में फोन चार्ज करते समय कई लोग उसे तकिए के नीचे या बिस्तर पर रख देते हैं। इससे फोन और चार्जर के आसपास गर्मी फंस सकती है। चार्जिंग के दौरान थोड़ी गर्मी सामान्य है, लेकिन गर्मी बाहर निकलने की जगह न मिले तो तापमान बढ़ सकता है। इसलिए फोन को खुली और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।
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रातभर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सोते हैं?
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सस्ता या नकली चार्जर खरीदने से बचें
मोबाइल के साथ मिला या फोन बनाने वाली कंपनी की तरफ से सुझाया गया चार्जर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। बहुत सस्ते और घटिया क्वालिटी वाले चार्जर में जरूरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक न होने का खतरा रहता है। ऐसे चार्जर से फोन की चार्जिंग में दिक्कत आ सकती है और ज्यादा गर्म होने की समस्या भी हो सकती है।
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चार्जर को हर समय बिजली में लगा न छोड़ें
काम खत्म होने के बाद चार्जर को सॉकेट से निकाल देना अच्छी आदत है। खासकर अगर चार्जर गर्म हो रहा है, उसमें आवाज आ रही है या वह किसी तरह से खराब दिखाई दे रहा है तो उसका इस्तेमाल न करें। चार्जर को खींचते समय तार पकड़ने के बजाय प्लग पकड़कर निकालें।