फ्रिज के अंदर बार-बार पानी जमा हो रहा है? हो सकती हैं ये 4 वजहें, तुरंत चेक करें

गर्मियों में ही नहीं, बल्कि मौसम बदलने के दौरान भी कई घरों में फ्रिज के अंदर पानी जमा होने की समस्या देखने को मिलती है। कभी सब्जियों की ट्रे के नीचे पानी दिखाई देता है तो कभी फ्रिज के निचले हिस्से में पानी इकट्ठा होने लगता है।





ऐसी स्थिति में कई लोग इसे सीधे फ्रिज की बड़ी खराबी मान लेते हैं। हालांकि, हर बार ऐसा नहीं होता। फ्रिज के अंदर पानी जमा होने की कुछ वजहें ऐसी हैं जिन्हें आप खुद भी आसानी से जांच सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...