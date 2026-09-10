बैंक अकाउंट में हैं पैसे, फिर भी नहीं निकाल पा रहे? तुरंत चेक करें ये 4 चीजें

Banking Tips: कई बार बैंक खाते में पैसे तो होते हैं, लेकिन ATM, UPI या बैंक शाखा के जरिए उसे निकालने में परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं कि खाते में पैसे की कमी हो।
कई बार खाते पर लगी किसी पाबंदी या बैंक की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से निकासी रूक जाती है। ऐसे में सबसे पहले समस्या की सही वजह पता करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बैंक खाते में पैसे होने के बाद भी लोग क्यों नहीं निकाल पाते। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
अकाउंट में पैसे होने के बाद भी क्यों नहीं निकलते?
- फोटो : Adobe Stock
क्यों नहीं निकाल पाते खाते से पैसे?
KYC अपडेट नहीं होना
- बैंक खाते में KYC की जानकारी समय पर अपडेट नहीं होने पर कुछ मामलों में ट्रांजैक्शन रूक सकती है
- ऐसे में बैंक से संपर्क करके ये पता कर लें कि आपके खाते की KYC पूरी तरह अपडेट है या नहीं
- अगर ये काम नहीं हुआ है, तो आप केवाईसी करवाकर पैसे निकाल सकते हैं
3 of 5
अकाउंट में पैसे होने के बाद भी क्यों नहीं निकलते?
- फोटो : AI Generated
अकाउंट इनऑपरेटिव होने पर
- अगर सेविंग या करंट अकाउंट में दो साल से ज्यादा समय तक ग्राहक की तरफ से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट माना जा सकता है
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ऐसे खाते को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है
4 of 5
अकाउंट में पैसे होने के बाद भी क्यों नहीं निकलते?
- फोटो : Adobe Stock
खाते पर डेबिट फ्रीज या दूसरी रोक
- कभी-कभी किसी कारण से बैंक खाते से डेबिट ट्रांजैक्शन रोक दिए जाते हैं
- ऐसी स्थिति में खाते में पैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे निकालना संभव नहीं होता
- ऐसे में आपको अपने बैंक से संपर्क करना होता है जिसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं
5 of 5
अकाउंट में पैसे होने के बाद भी क्यों नहीं निकलते?
- फोटो : AI Generated
बैंकिंग सिस्टम या कार्ड से जुड़ी समस्या
- अगर सिर्फ ATM से पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि खाते में कोई समस्या हो
- डेबिट कार्ड की वैधता खत्म होना, कार्ड ब्लॉक होना, गलत पिन नंबर डालना या एटीएम सर्वर की दिक्कतें आदि हो सकती हैं
- इसलिए इन्हें चेक करें और इसके बाद आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं