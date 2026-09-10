बैंक अकाउंट में हैं पैसे, फिर भी नहीं निकाल पा रहे? तुरंत चेक करें ये 4 चीजें

अकाउंट में पैसे होने के बाद भी क्यों नहीं निकलते? - फोटो : Amar Ujala AI

Banking Tips: कई बार बैंक खाते में पैसे तो होते हैं, लेकिन ATM, UPI या बैंक शाखा के जरिए उसे निकालने में परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं कि खाते में पैसे की कमी हो।





कई बार खाते पर लगी किसी पाबंदी या बैंक की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से निकासी रूक जाती है। ऐसे में सबसे पहले समस्या की सही वजह पता करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बैंक खाते में पैसे होने के बाद भी लोग क्यों नहीं निकाल पाते। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...