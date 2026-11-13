गार्डनिंग टिप्स: गमले में आसानी से उगाएं आंवला, जानें पौधा लगाने से लेकर देखभाल तक का तरीका

Gamle Mein Amla Kaise Ugaen: आंवला पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जिसे खासतौर पर सर्दियों में खूब पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन C समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग इसे अपनी डाइट में अलग-अलग तरीकों से शामिल करते हैं। कोई आंवले का जूस पीना पसंद करता है, तो कोई इसका मुरब्बा, अचार और कैंडी खाता है। हालांकि, बाजार में इसकी बढ़ती मांग के चलते कई बार यह महंगे दामों पर मिलता है। ऐसे में अगर आप चाहें, तो बाजार से खरीदने के बजाय घर की बालकनी या छत पर गमले में भी आंवले का पौधा उगा सकते हैं।

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