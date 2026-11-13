सेहत की बात: त्योहारों में खूब खाया-पिया, अब पेट को करना है ठीक? डिटॉक्स ड्रिंक नहीं अपनाएं ये तरीके

त्योहारों का मौसम खत्म होते ही कई लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें परेशान करने लगती हैं। कभी पेट फूलने, कभी गैस तो कभी खाना ठीक से न पचने और पेट में भारीपन की शिकायत होने लगती है। इसकी बड़ी वजह त्योहारों के दौरान जरूरत से ज्यादा मिठाइयां, तली-भुनी चीजें और भारी भोजन खाना हो सकता है। ऐसे में अक्सर लोग पाचन को जल्दी ठीक करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं।
कुछ लोग खाना कम कर देते हैं तो कुछ क्रैश डाइट या लंबे उपवास का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन क्या शरीर को दोबारा स्वस्थ बनाने के लिए भूखा रखना या डिटॉक्स ड्रिंक पीना जरूरी है?
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने के बजाय खानपान में संतुलन लाना ज्यादा जरूरी है। सही भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और हल्की शारीरिक गतिविधियां पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। जानिए त्योहारों के बाद पेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें और किन गलतियों से बचें?
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त्योहारों में खान-पान का रखें ध्यान
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त्योहारों के बाद कैसे करें शरीर को रीसेट
त्योहारों का मौसम हो और पकवानों की भरमार न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मिठाइयों से लेकर तली-भुनी चीजों तक, स्वाद के चक्कर में अक्सर हम अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं। नतीजा यह होता है कि त्योहार खत्म होते-होते पेट फूलना, गैस, भारीपन और अपच जैसी परेशानियां घेरने लगती हैं। इसके बाद शरीर को जल्द से जल्द ‘रीसेट’ करने की जल्दबाजी शुरू हो जाती है। कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीने लगता है तो कोई खाना छोड़कर क्रैश डाइट या लंबे उपवास पर चला जाता है।
लेकिन क्या वाकई पाचन सुधारने के लिए शरीर को इतनी सख्ती की जरूरत है? विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत शरीर को भूखा रखने की नहीं, बल्कि खानपान और दिनचर्या को दोबारा संतुलित करने की है।
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डाइट में बढ़ाएं प्रोटीन वाली चीजें
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क्या कहती हैं डायटीशियन?
दिल्ली एम्स की डायटीशियन मोनिता गहलोत के मुताबिक, त्योहारों के बाद अचानक खाना छोड़ देना या केवल डिटॉक्स ड्रिंक्स पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। इसके बजाय नियमित अंतराल पर संतुलित भोजन करना चाहिए।
- खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें।
- हालांकि, जिन लोगों को पेट फूलने और गैस की परेशानी है, उन्हें एकदम से बहुत अधिक कच्चा सलाद या फाइबर युक्त भोजन शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की परेशानी बढ़ सकती है।
- फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाना बेहतर है, ताकि पाचन तंत्र को इसके अनुरूप ढलने का समय मिल सके।
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पौष्टिक चीजों का करिए सेवन
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घर के ताजे खाने पर दें जोर
फंक्शनल मेडिसिन विशेषज्ञ मुग्धा प्रधान भी सख्त डाइट और डिटॉक्स ड्रिंक्स से बचने की सलाह देती हैं। उनके अनुसार, पाचन तंत्र को बेहतर रखने के लिए ताजा और घर में बना भोजन प्राथमिकता होनी चाहिए। पकी हुई सब्जियां, आसानी से पचने वाला प्रोटीन और दही जैसी चीजों पर जोर देना चाहिए।
हल्की कसरत से करें शुरुआत
त्योहारों के बाद पेट भारी महसूस होने पर कई लोग अचानक कठिन व्यायाम शुरू कर देते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि ऐसा करने के बजाय शुरुआत हल्की शारीरिक गतिविधियों से करें। रोजाना टहलना, साइकिल चलाना और हल्की कसरत करना फायदेमंद हो सकता है।
शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे व्यायाम का समय और तीव्रता बढ़ाएं। इसके साथ पर्याप्त पानी पीना, रोजाना अच्छी नींद लेना और भोजन का समय नियमित रखना भी जरूरी है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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