गार्डनिंग टिप्स: बाजार से धनिया खरीदने की जरूरत होगी कम, गमले में ऐसे उगाएं ढेर सारा हरा धनिया

How To Grow Green Coriander In Pot: हरा धनिया न सिर्फ खाने के स्वाद और खुशबू को बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन A, C और K के साथ आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल चटनी, सलाद, दाल और सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आप घर की बालकनी में ताजा हरा धनिया उगाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर इसे तोड़कर सीधे अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बाजार से बार-बार धनिया खरीदने की जरूरत भी कम पड़ेगी।

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