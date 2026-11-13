हेल्थ की बात: अब सिर्फ मशीन चलाना काफी नहीं! एक्स-रे, डायलिसिस और लैब टेक्नीशियनों को साबित करनी होगी योग्यता

क्या हैं नए मानक?



अस्पतालों में मरीजों के खून की जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस करने वाले कर्मचारी और एक्स-रे-एमआरआई मशीन चलाने वाले पेशेवरों की योग्यता भी अब जांच के दायरे में आएगी। इनके काम के लिए पढ़ाई और प्रशिक्षण के मानक तय करने की तैयारी है।



इसके तहत पुराने स्वास्थ्यकर्मियों को पहले अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा।

फिर उन्हें अपनी मौजूदा योग्यता के हिसाब से छह महीने से एक साल तक का अतिरिक्त कोर्स और जरूरी परीक्षा पास करनी होगी।

इसके बाद ही नियमित पंजीकरण मिल सकेगा।





राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन आयोग (एनसीएएचपी) ने इसके लिए 2026 के नियमों का मसौदा जारी किया है। यह व्यवस्था डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि अस्पतालों में जांच, इलाज और मरीजों की देखभाल में मदद करने वाले एलाइड और हेल्थकेयर पेशों के लिए है। इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस, रेडियोलॉजी और इमेजिंग, आंखों की जांच, पोषण और कई दूसरे पेशे शामिल हैं।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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