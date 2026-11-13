होम क्लीनिंग टिप्स: पोछे के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, घर रहेगा खुशबूदार और शीशे की तरह चमकेगा फर्श

Home Cleaning Tips In Hindi: साफ-सुथरा और खुशबूदार घर न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इससे घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। हालांकि, कई बार रोजाना पोछा लगाने के बावजूद फर्श पर दाग-धब्बे, चिपचिपाहट और बदबू की समस्या बनी रहती है। ऐसे में घर में मौजूद कुछ चीजें सफाई के काम आ सकती हैं। इनकी मदद से फर्श को साफ रखने के साथ-साथ घर में ताजगी और अच्छी खुशबू भी बनाए रखी जा सकती है।



इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होगी। बस पोछा लगाने के पानी में कुछ खास चीजें मिलाकर इस्तेमाल करना होगा। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पोछे के पानी में मिलाकर फर्श की सफाई की जा सकती है और घर में ताजगी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

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1. ग्रीन टी से घर को बनाएं साफ और तरोताजा

ग्रीन टी का इस्तेमाल सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि घर की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व हल्की गंदगी और धूल हटाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्रीन टी का हल्का अरोमा फर्श की सफाई के बाद घर में ताजगी का एहसास करा सकता है।

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फर्श पर जमी चिकनाई और जिद्दी गंदगी को साफ करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा डिश सोप मिलाया जा सकता है। यह पानी से आसानी से न हटने वाली गंदगी और ग्रीस को साफ करने में मदद करता है। हालांकि, इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। पानी में डिश सोप इतना ही मिलाएं कि हल्का झाग बने। ज्यादा झाग होने पर फर्श पर साबुन की परत रह सकती है, जिससे फर्श फिसलन भरा हो सकता है।

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल घर की सफाई के साथ-साथ बदबू दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। इसे पोछे के पानी में मिलाने से फर्श पर आने वाली हल्की गंध कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, बेकिंग सोडा में हल्के स्क्रबिंग गुण होते हैं, जो सतह पर जमी गंदगी को हटाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, इसका इस्तेमाल करने से पहले फर्श की सतह के अनुसार सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि कुछ प्राकृतिक पत्थरों और संवेदनशील सतहों पर यह नुकसान पहुंचा सकता है।







4. नींबू के रस से फर्श को दें ताजगी और चमक

नींबू के रस का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड चिकनाई और कुछ तरह की गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, नींबू की ताजगी भरी खुशबू फर्श की सफाई के बाद घर में अच्छा एहसास बनाए रखती है। पोछे के पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाने से फर्श पर हल्की चमक भी आ सकती है। हालांकि, इसका इस्तेमाल संगमरमर और अन्य प्राकृतिक पत्थरों पर करने से बचना चाहिए, क्योंकि एसिड से उनकी सतह खराब हो सकती है।

सफेद सिरका घर की सफाई के लिए उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड फर्श पर जमे कुछ दाग-धब्बों और गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है। पोछे के पानी में सिरका मिलाकर इस्तेमाल करने से चिपचिपाहट और हल्की चिकनाई साफ करने में आसानी हो सकती है। हालांकि, इसकी तेज गंध कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। ऐसे में खुशबू के लिए उपयुक्त एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि सिरके का उपयोग संगमरमर, ग्रेनाइट और अन्य प्राकृतिक पत्थरों पर न करें, क्योंकि एसिड उनकी सतह को नुकसान पहुंचा सकता है।







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