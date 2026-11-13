क्या होता है MoU? जानें बिजनेस और सरकारी डील से पहले क्यों साइन किया जाता है यह दस्तावेज

What is MOU Meaning?: जब भी कोई बड़ी सरकारी योजना, दो कंपनियों के बीच साझेदारी या कोई बड़ा व्यापारिक निवेश होता है, तो आपने अक्सर अखबारों या टीवी पर 'एमओयू' शब्द जरूर सुना होगा। बहुत से आम लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह एमओयू क्या बला है और किसी भी बड़ी डील को पक्का करने से पहले इसे क्यों साइन किया जाता है।





अंग्रेजी के शब्द 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (एमओयू) एक ऐसा शुरुआती लिखित दस्तावेज होता है, जो दो पक्षों के बीच भविष्य के किसी समझौते की नींव रखता है। इसे आपसी सहमति का एक औपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है जो व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एमओयू का असली मतलब क्या है और यह क्यों जरूरी होता है।