गार्लिक गार्डनिंग टिप्स: छत या बालकनी में गमले के अंदर कैसे उगाएं लहसुन? बस इन बातों का रखें ध्यान

Gamle Me Lehsun Kaise Ugaye: आजकल घर पर किचन गार्डन तैयार करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी बालकनी, छत और आंगन में गमलों के अंदर ताजी सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं। खास बात यह है कि कम जगह में भी कई तरह की सब्जियां और हर्ब्स उगाई जा सकती हैं। इसी तरह आप घर पर गमले में लहसुन भी आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए सही मिट्टी, अच्छी गुणवत्ता वाली लहसुन की कलियां और थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। आइए जानते हैं गमले में लहसुन लगाने का आसान तरीका।

विज्ञापन