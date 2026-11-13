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गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर कितने का चालान कटता है? जानिए मोटर व्हीकल से जुड़ा नियम

Fri, 13 Nov 2026 06:24 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 13 Nov 2026 06:24 PM IST
सार

  • Driving Without Pollution Certificate Challan: बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी चालान कट सकता है।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने का यह नियम लागू नहीं होता है।

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Driving Without PUC Certificate Know the Heavy Traffic Fine and Motor Vehicle Rules
पीयूसी न होने पर कितना जुर्माना - फोटो : AI

PUC Certificate Fine India: सड़क पर वाहन चलाना आज के समय में जितना आसान है, यातायात के नियमों का पालन करना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है। जब भी हम अपनी बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के साथ-साथ 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी कानूनी रूप से अनिवार्य माना गया है।



बहुत से वाहन चालकों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि यदि उनकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है या उनके पास नहीं है, तो उन्हें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लापरवाही बरतने पर यातायात पुलिस द्वारा भारी-भरकम जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, तो पीयूसी से जुड़े इन जरूरी नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस नियम के तहत कितने चालान का प्रावधान है।
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Driving Without PUC Certificate Know the Heavy Traffic Fine and Motor Vehicle Rules
कितने का कटता है जुर्माना? - फोटो : AI जनरेटेड

कितने का कटता है जुर्माना?

  • केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार, बिना वैध पीयूसी के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर धारा 190(2) लागू होती है।
  • इस नियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का चालान कटने का प्रावधान है।
Driving Without PUC Certificate Know the Heavy Traffic Fine and Motor Vehicle Rules
कड़े नियमों में कितना जुर्माना? - फोटो : अमर उजाला

कड़े नियमों में कितना जुर्माना?

  • दिल्ली-एनसीआर या कड़े प्रदूषण नियंत्रण वाले विशेष इलाकों में और गंभीर मामलों के दौरान अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है।
  • ऐसे विशेष क्षेत्रों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना या कारावास की सजा का कड़ा प्रावधान लागू किया जाता है।
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Driving Without PUC Certificate Know the Heavy Traffic Fine and Motor Vehicle Rules
इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या नियम? - फोटो : Adobe Stock

इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या नियम?

  • पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी बात यह है कि बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी (EVs) से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है।
  • किसी भी तरह का टेल-पाइप एमिशन न होने के कारण प्रदूषण जांच का यह नियम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं होता है।
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डिजिटल दस्तावेज कैसे दिखाएं? - फोटो : Adobe Stock
डिजिटल दस्तावेज कैसे दिखाएं?
  • ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान अब आपको गाड़ी के कागजों की हार्ड कॉपी भौतिक रूप से लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है।
  • आप अपना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट 'एमपरिवहन' या 'डिजिलॉकर' ऐप के माध्यम से मोबाइल पर डिजिटल रूप में दिखाकर चालान से बच सकते हैं।
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