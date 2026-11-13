गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर कितने का चालान कटता है? जानिए मोटर व्हीकल से जुड़ा नियम

PUC Certificate Fine India: सड़क पर वाहन चलाना आज के समय में जितना आसान है, यातायात के नियमों का पालन करना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है। जब भी हम अपनी बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के साथ-साथ 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी कानूनी रूप से अनिवार्य माना गया है।





बहुत से वाहन चालकों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि यदि उनकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है या उनके पास नहीं है, तो उन्हें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लापरवाही बरतने पर यातायात पुलिस द्वारा भारी-भरकम जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, तो पीयूसी से जुड़े इन जरूरी नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस नियम के तहत कितने चालान का प्रावधान है।