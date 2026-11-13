गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर कितने का चालान कटता है? जानिए मोटर व्हीकल से जुड़ा नियम

PUC Certificate Fine India: सड़क पर वाहन चलाना आज के समय में जितना आसान है, यातायात के नियमों का पालन करना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है। जब भी हम अपनी बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के साथ-साथ 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी कानूनी रूप से अनिवार्य माना गया है।
बहुत से वाहन चालकों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि यदि उनकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है या उनके पास नहीं है, तो उन्हें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लापरवाही बरतने पर यातायात पुलिस द्वारा भारी-भरकम जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, तो पीयूसी से जुड़े इन जरूरी नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस नियम के तहत कितने चालान का प्रावधान है।
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कितने का कटता है जुर्माना?
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कितने का कटता है जुर्माना?
- केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार, बिना वैध पीयूसी के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर धारा 190(2) लागू होती है।
- इस नियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का चालान कटने का प्रावधान है।
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कड़े नियमों में कितना जुर्माना?
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कड़े नियमों में कितना जुर्माना?
- दिल्ली-एनसीआर या कड़े प्रदूषण नियंत्रण वाले विशेष इलाकों में और गंभीर मामलों के दौरान अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है।
- ऐसे विशेष क्षेत्रों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना या कारावास की सजा का कड़ा प्रावधान लागू किया जाता है।
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इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या नियम?
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इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या नियम?
- पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी बात यह है कि बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी (EVs) से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है।
- किसी भी तरह का टेल-पाइप एमिशन न होने के कारण प्रदूषण जांच का यह नियम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं होता है।
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डिजिटल दस्तावेज कैसे दिखाएं?
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डिजिटल दस्तावेज कैसे दिखाएं?
- ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान अब आपको गाड़ी के कागजों की हार्ड कॉपी भौतिक रूप से लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है।
- आप अपना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट 'एमपरिवहन' या 'डिजिलॉकर' ऐप के माध्यम से मोबाइल पर डिजिटल रूप में दिखाकर चालान से बच सकते हैं।