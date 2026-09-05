स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया: 10वीं पास से लेकर एमबीए वालों के पेड ट्रेनिंग की 112 वैकेंसी, कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

किन तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मिलेगा मौका?

इस योजना के तहत तीन अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे ज्यादा 100 सीटें मेडिकल अटेंडेंट प्रशिक्षण के लिए हैं। इसके लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 7,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा।



दूसरी श्रेणी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशिक्षण की है। इसमें सात सीटें हैं। इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मानव संसाधन, विपणन या वित्त में एमबीए, बीबीए या स्नातकोत्तर डिप्लोमा मांगा गया है। इस श्रेणी में 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।



तीसरी श्रेणी ऑपरेशन थियेटर और एनेस्थीसिया असिस्टेंट प्रशिक्षण की है। इसमें पांच सीटें हैं। इसके लिए 12वीं पास होने के साथ अस्पताल परिचारक या एनेस्थीसिया परिचारक के रूप में एक साल की प्रशिक्षण अवधि का अनुभव जरूरी है। इस प्रशिक्षण में 9,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा।