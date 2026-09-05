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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Odisha to Fill 45,000 Vacant Teaching Posts in Three Years: CM Majhi

शिक्षक दिवस पर खुशखबरी: तीन साल में भरे जाएंगे 45 हजार शिक्षक पद, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया एलान

Sat, 05 Sep 2026 04:01 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 05 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ा एलान करते हुए कहा कि राज्य में अगले तीन वर्षों के दौरान 45,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर समय कम बिताने और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की अपील की।

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Odisha to Fill 45,000 Vacant Teaching Posts in Three Years: CM Majhi
तीन साल में भरे जाएंगे 45 हजार शिक्षक पद - फोटो : AI

विस्तार
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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में शिक्षकों के 45,000 रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। कटक के सेकेंडरी बोर्ड हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें। 

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गुरु-शिष्य परंपरा को बताया भारतीय संस्कृति की खास पहचान

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में राज्य भर के स्कूलों में शिक्षकों की 45,000 खाली जगहों को भरेगी।" 

माझी ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु-शिष्य की परंपरा भारतीय संस्कृति की खास पहचान है।

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उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण से लेकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और स्वामी विवेकानंद तक, सभी के जीवन को सही दिशा देने में उनके गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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पढ़ाई और करियर को लेकर CM माझी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज के दौर में भी, 'मिसाइल मैन' एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्ती ने देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद खुद को सबसे पहले एक शिक्षक के तौर पर पेश करने में सम्मान महसूस किया।" 


स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, माझी - जो राजनीति में आने से पहले खुद एक शिक्षक थे - ने छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहने की सलाह दी।

उन्होंने छात्रों से कहा, "कृपया सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करें और इसके बजाय अपना करियर बनाने पर ध्यान दें।" 

मुख्यमंत्री ने कहा, "छात्रों के तौर पर, आपकी पहली जिम्मेदारी अच्छी शैक्षणिक क्षमता हासिल करना और अपने तथा देश के विकास में योगदान देना है। हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यही है।" 

KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, स्कूलों में सुधार पर सरकार का जोर

राज्य की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के अपनी सरकार के संकल्प को रेखांकित करते हुए, माझी ने कहा कि ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने 'KG से PG' तक मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है। 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 12,000 करोड़ रुपये की लागत से 2,200 विश्व-स्तरीय 'गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय' बनाए जा रहे हैं और प्री-स्कूल के बच्चों के लिए 45,000 नर्सरी स्कूल खोले गए हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को मिड-डे मील और पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, और आदिवासी बच्चों के लिए 'शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना' शामिल है, जिसका मकसद स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कुछ शिक्षकों को सम्मानित भी किया।

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