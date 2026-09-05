शिक्षक दिवस पर खुशखबरी: तीन साल में भरे जाएंगे 45 हजार शिक्षक पद, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया एलान

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में शिक्षकों के 45,000 रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। कटक के सेकेंडरी बोर्ड हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें।

गुरु-शिष्य परंपरा को बताया भारतीय संस्कृति की खास पहचान

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में राज्य भर के स्कूलों में शिक्षकों की 45,000 खाली जगहों को भरेगी।"



माझी ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु-शिष्य की परंपरा भारतीय संस्कृति की खास पहचान है।

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पढ़ाई और करियर को लेकर CM माझी ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण से लेकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और स्वामी विवेकानंद तक, सभी के जीवन को सही दिशा देने में उनके गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज के दौर में भी, 'मिसाइल मैन' एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्ती ने देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद खुद को सबसे पहले एक शिक्षक के तौर पर पेश करने में सम्मान महसूस किया।"



स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, माझी - जो राजनीति में आने से पहले खुद एक शिक्षक थे - ने छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहने की सलाह दी।उन्होंने छात्रों से कहा, "कृपया सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करें और इसके बजाय अपना करियर बनाने पर ध्यान दें।"मुख्यमंत्री ने कहा, "छात्रों के तौर पर, आपकी पहली जिम्मेदारी अच्छी शैक्षणिक क्षमता हासिल करना और अपने तथा देश के विकास में योगदान देना है। हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यही है।"