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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   CSIR-NGRI Technician Recruitment 2026: 21 Vacancies, Eligibility, Salary and Apply Details

सीएसआईआर-एनजीआरआई: भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करने वाले संस्थान में भर्ती, 10वीं-आईटीआई वालों के लिए मौका

Sat, 05 Sep 2026 05:25 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 05 Sep 2026 05:25 PM IST
सार

CSIR-NGRI Technician Recruitment 2026: सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने तकनीशियन-1 के 21 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं और संबंधित ट्रेड में आईटीआई या निर्धारित अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 4 अक्तूबर तक चलेंगे।
 

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CSIR-NGRI Technician Recruitment 2026: 21 Vacancies, Eligibility, Salary and Apply Details
CSIR NGRI Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

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CSIR-NGRI Technician Recruitment 2026: भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और भूभौतिकीय अनुसंधान से जुड़े संस्थान सीएसआईआर-एनजीआरआई में तकनीशियन के 21 पदों पर भर्ती निकली है। विज्ञापन 5 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अक्तूबर 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। भर्ती की अहम तारीखें इस प्रकार हैं:

विवरण तारीख/समय
विज्ञापन जारी 5 सितंबर 2026
आवेदन शुरू 5 सितंबर 2026, सुबह 10 बजे
आवेदन की अंतिम तारीख 4 अक्तूबर 2026, शाम 6 बजे
परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के अनुसार बाद में घोषित

पद और रिक्तियों का विवरण

पद कोड ट्रेड कुल पद अना. एससी एसटी ईडब्ल्यूएस
टी101 फिटर 1 1 - - -
टी102 प्लंबर 1 - 1 - -
टी103 इलेक्ट्रीशियन 1 1 - - -
टी104 कंप्यूटर/आईटी सहायक 11 8 2 1 -
टी105 डिजिटल फोटोग्राफर 1 1 - - -
टी106 प्रयोगशाला सहायक-रासायनिक संयंत्र 2 1 - - 1
टी107 चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन 1 1 - - -
टी108 फिजियोथेरेपी तकनीशियन 1 1 - - -
टी109 खानपान एवं आतिथ्य सहायक 2 1 - - 1
कुल   21 15 3 1 2


अनारक्षित श्रेणी के 15 पदों में क्षैतिज आरक्षण भी लागू है। इनमें एक पद दिव्यांगता की श्रेणी में अस्थि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों, एक पद श्रवण बाधित अभ्यर्थियों और दो पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित हैं।

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कितनी योग्यता जरूरी है?

अभ्यर्थी के पास विज्ञान विषयों के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके साथ संबंधित ट्रेड के लिए नीचे दिए गए तीन में से किसी एक रास्ते से योग्यता पूरी करनी होगी।

  • संबंधित ट्रेड में मान्य आईटीआई या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र
  • संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षु के रूप में दो साल का पूर्णकालिक अनुभव
  • मंत्रालय, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्था में संबंधित ट्रेड में तीन साल का काम का अनुभव
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किस पद पर क्या काम करना होगा?

हर ट्रेड के लिए काम की प्रकृति अलग है। इसलिए आवेदन से पहले अभ्यर्थी को अपने ट्रेड और संबंधित पद की जिम्मेदारियों को समझ लेना चाहिए।

  • फिटर: कार्यशाला की मशीनों के रखरखाव और प्रकाशीय-यांत्रिक उपकरणों के पुर्जों को जोड़ने जैसे काम करने होंगे।
  • प्लंबर: जल निकासी की सफाई, पानी के वितरण और गंदे पानी की आपूर्ति व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े काम होंगे।
  • इलेक्ट्रीशियन: विद्युत उपकेंद्र, जनरेटर, मोटर और ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग तथा आंतरिक वायरिंग के रखरखाव का काम होगा।
  • कंप्यूटर/आईटी सहायक: स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और संस्थान के आंतरिक नेटवर्क का प्रबंधन, वेबसाइट पर सामग्री डालने और पहचान पत्र प्रिंटर से जुड़े काम करने होंगे।
  • डिजिटल फोटोग्राफर: डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियो बनाने और फोटो संपादन से जुड़े काम करने होंगे।
  • प्रयोगशाला सहायक: रासायनिक प्रयोगशाला की लॉगबुक, रिकॉर्ड और उपयोगी सामग्री का प्रबंधन करना होगा।
  • चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन: संस्थान की औषधालय प्रयोगशाला में रोग संबंधी जांच से जुड़े कार्य करने होंगे।
  • फिजियोथेरेपी तकनीशियन: चिकित्सा अधिकारियों की सहायता, संबंधित उपकरणों का संचालन और पाली के आधार पर फिजियोथेरेपी से जुड़े कार्य करने होंगे।
  • खानपान एवं आतिथ्य सहायक: अतिथि गृह और कैंटीन के प्रबंधन से जुड़े काम होंगे। खानपान, पर्यटन और अतिथि गृह प्रबंधन का अनुभव उपयोगी रहेगा। जरूरत के अनुसार अलग समय पर और आपात स्थिति में भी काम करना पड़ सकता है।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

इन पदों के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख यानी 4 अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।


वेतन कितना मिलेगा?

चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर-2 में नियुक्त किया जाएगा। इसका वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये है। कक्षा ‘एक्स’ शहर के न्यूनतम मूल वेतन के आधार पर सकल मासिक वेतन करीब 39,970 रुपये बताया गया है।

इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ता जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाएगा। यदि संस्थान की ओर से आवास उपलब्ध कराया जाता है तो मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा।

इस पद पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व भी लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी को सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला या इकाई में देश में कहीं भी सेवा देनी पड़ सकती है।
 

चयन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी:

  1. सबसे पहले ट्रेड परीक्षा होगी। 
  2. इसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी।


ट्रेड परीक्षा व्यावहारिक और अर्हता आधारित परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थी के संबंधित ट्रेड के व्यावहारिक कौशल की जांच की जाएगी। ट्रेड परीक्षा में सफल होना जरूरी है, लेकिन इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। 

लिखित परीक्षा में कितने सवाल होंगे?

लिखित परीक्षा में तीन प्रश्नपत्र होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे और परीक्षा के लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा।

 
प्रश्नपत्र विषय प्रश्न अंक गलत उत्तर पर कटौती
प्रश्नपत्र-1 मानसिक क्षमता परीक्षा 50 100 नहीं
प्रश्नपत्र-2 सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी 50 150 1 अंक
प्रश्नपत्र-3 संबंधित विषय 50 150 1 अंक

 

आवेदन शुल्क कितना है?

  • आवेदन शुल्क 500 रुपये है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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