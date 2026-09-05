सीएसआईआर-एनजीआरआई: भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करने वाले संस्थान में भर्ती, 10वीं-आईटीआई वालों के लिए मौका

उम्र कितनी होनी चाहिए?

इन पदों के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख यानी 4 अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।



वेतन कितना मिलेगा?

चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर-2 में नियुक्त किया जाएगा। इसका वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये है। कक्षा ‘एक्स’ शहर के न्यूनतम मूल वेतन के आधार पर सकल मासिक वेतन करीब 39,970 रुपये बताया गया है।



इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ता जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।



नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाएगा। यदि संस्थान की ओर से आवास उपलब्ध कराया जाता है तो मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा।



इस पद पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व भी लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी को सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला या इकाई में देश में कहीं भी सेवा देनी पड़ सकती है।

