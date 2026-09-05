एसबीआई: क्लर्क बैकलॉग भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, 1,538 पदों के लिए सितंबर में इस दिन होगा प्री एग्जाम

SBI Clerk Exam Date 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष भर्ती अभियान के तहत जूनियर असिस्टेंट (ग्राहक सहायता एवं बिक्री) के 1,538 रिक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 16 सितंबर 2026 को आयोजित की जा सकती है। परीक्षा विशेष भर्ती अभियान के तहत होने वाली है, इसलिए उम्मीदवार इसे एसबीआई क्लर्क की नियमित भर्ती प्रक्रिया से अलग समझें।

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