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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SBI Clerk Exam Date 2026: Prelims for 1,538 Backlog Vacancies on September 16

एसबीआई: क्लर्क बैकलॉग भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, 1,538 पदों के लिए सितंबर में इस दिन होगा प्री एग्जाम

Sat, 05 Sep 2026 09:23 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 05 Sep 2026 09:23 PM IST
सार

SBI Clerk Exam Date 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष भर्ती अभियान के तहत 1,538 जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख जारी कर दी है। परीक्षा 16 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र का इंतजार है।
 

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SBI Clerk Exam Date 2026: Prelims for 1,538 Backlog Vacancies on September 16
SBI Clerk Exam Date 2026 - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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SBI Clerk Exam Date 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष भर्ती अभियान के तहत जूनियर असिस्टेंट (ग्राहक सहायता एवं बिक्री) के 1,538 रिक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 16 सितंबर 2026 को आयोजित की जा सकती है। परीक्षा विशेष भर्ती अभियान के तहत होने वाली है, इसलिए उम्मीदवार इसे एसबीआई क्लर्क की नियमित भर्ती प्रक्रिया से अलग समझें।

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1,538 पदों के लिए होगी परीक्षा

एसबीआई ने विज्ञापन संख्या CRPD/CR/SPLDRIVE/2026-27/16 के तहत जूनियर असिस्टेंट के 1,538 बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान शुरू किया था। अब इसी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तारीख सामने आई है।

जिन उम्मीदवारों ने विशेष भर्ती अभियान के तहत आवेदन किया है, उन्हें अब परीक्षा की तैयारी तेज कर देनी चाहिए। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल 16 सितंबर 2026 को संभावित है।

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नियमित एसबीआई क्लर्क भर्ती से अलग है यह परीक्षा

  • उम्मीदवार ध्यान रखें कि यह परीक्षा एसबीआई की नियमित क्लर्क भर्ती के लिए नहीं है।
  • 16 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा विशेष भर्ती अभियान के तहत भरे जाने वाले 1,538 बैकलॉग पदों के लिए होगी।
  • इसलिए उम्मीदवार अपने आवेदन और भर्ती विज्ञापन की जानकारी के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें।
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एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र कब आएगा?

एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र फिलहाल जारी नहीं हुआ है। बैंक की ओर से इसे बाद में जारी किया जाएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

प्रवेश पत्र में परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें उम्मीदवार का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा की तारीख, पाली, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का विवरण शामिल होगा।

प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

जानकारी विवरण
उम्मीदवार का नाम प्रवेश पत्र पर दर्ज होगा
अनुक्रमांक परीक्षा के लिए जरूरी
परीक्षा की तारीख 16 सितंबर 2026 संभावित
परीक्षा पाली प्रवेश पत्र में दी जाएगी
रिपोर्टिंग समय प्रवेश पत्र में उल्लेख होगा
परीक्षा केंद्र केंद्र का पता दिया जाएगा
परीक्षा संबंधी निर्देश परीक्षा दिवस के जरूरी निर्देश होंगे


उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए। परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय से जुड़ी जानकारी को विशेष रूप से नोट कर लें।

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