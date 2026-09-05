ईएसआईसी भर्ती: प्रोफेसर से सीनियर रेजिडेंट तक पद खाली, बिना परीक्षा इंटरव्यू से होगा चयन, वेतन 2.57 लाख तक
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुणे में प्रोफेसर से सीनियर रेजिडेंट तक कई पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार 7 से 11 सितंबर तक वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
विस्तार
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बिबवेवाड़ी, पुणे में डॉक्टरों और वरिष्ठ रेजिडेंट के कई पदों पर भर्ती निकली है। इनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट के पद शामिल हैं। वरिष्ठ रेजिडेंट के कुछ पद 3 साल और कुछ 1 साल के लिए हैं।
योग्य उम्मीदवार 7 से 11 सितंबर 2026 तक कॉलेज में होने वाले वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। चुने गए उम्मीदवारों को ईएसआईसी के नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।
|आयोजन
|तारीख/समय
|अधिसूचना जारी होने की तारीख
|05 सितंबर 2026
|वॉक-इन इंटरव्यू शुरू होने की तारीख
|07 सितंबर 2026
|वॉक-इन इंटरव्यू की अंतिम तारीख
|11 सितंबर 2026
|साक्षात्कार का समय
|सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक
|रिपोर्टिंग का समय
|सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
क्या होना चाहिए योग्यता?
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नियमों के अनुसार होगी। यानी उम्मीदवारों को संबंधित पद और विषय के लिए एनएमसी की तय योग्यता पूरी करनी होगी।
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, सीनियर रेजिडेंट पद के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट मिलेगी।
रिक्तियों का विवरण
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|प्रोफेसर
|8
|एसोसिएट प्रोफेसर
|11
|असिस्टेंट प्रोफेसर
|9
|सीनियर रेजिडेंट (3 वर्ष)
|15
|सीनियर रेजिडेंट (1 वर्ष)
|3
|कुल
|46
कितना लगेगा आवेदन शुल्क?
आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी, पूर्वी भारतीय संविदा कर्मचारी, महिला, रक्षा पूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा।
इतना मिलेगा वेतन
|पद
|वेतन स्तर
|अनुमानित वेतन
|प्रोफेसर
|स्तर 13
|लगभग 2,57,000 रुपये
|एसोसिएट प्रोफेसर
|स्तर 12
|लगभग 1,70,000 रुपये
|असिस्टेंट प्रोफेसर
|स्तर 11
|लगभग 1,50,000 रुपये
|वरिष्ठ रेजिडेंट
|स्तर 11
|लगभग 1,50,000 रुपये
कैसे होगा चयन?
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पुणे भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पहले आवेदनों की जांच होगी, जरूरत पड़ने पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद व्यक्तिगत इंटरव्यू और अंत में जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
- ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- अगर आवेदन शुल्क लागू है, तो डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके फॉर्म के साथ लगाएं।
- आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखें।
- तय तारीख पर सभी मूल दस्तावेजों के साथ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, पुणे पहुंचें।
- निर्धारित समय पर वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हों।