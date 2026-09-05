ईएसआईसी भर्ती: प्रोफेसर से सीनियर रेजिडेंट तक पद खाली, बिना परीक्षा इंटरव्यू से होगा चयन, वेतन 2.57 लाख तक

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बिबवेवाड़ी, पुणे में डॉक्टरों और वरिष्ठ रेजिडेंट के कई पदों पर भर्ती निकली है। इनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट के पद शामिल हैं। वरिष्ठ रेजिडेंट के कुछ पद 3 साल और कुछ 1 साल के लिए हैं।

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आयोजन तारीख/समय अधिसूचना जारी होने की तारीख 05 सितंबर 2026 वॉक-इन इंटरव्यू शुरू होने की तारीख 07 सितंबर 2026 वॉक-इन इंटरव्यू की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 साक्षात्कार का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

क्या होना चाहिए योग्यता?

योग्य उम्मीदवार 7 से 11 सितंबर 2026 तक कॉलेज में होने वाले वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। चुने गए उम्मीदवारों को ईएसआईसी के नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नियमों के अनुसार होगी। यानी उम्मीदवारों को संबंधित पद और विषय के लिए एनएमसी की तय योग्यता पूरी करनी होगी।

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रिक्तियों का विवरण

पद का नाम पदों की संख्या प्रोफेसर 8 एसोसिएट प्रोफेसर 11 असिस्टेंट प्रोफेसर 9 सीनियर रेजिडेंट (3 वर्ष) 15 सीनियर रेजिडेंट (1 वर्ष) 3 कुल 46

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, सीनियर रेजिडेंट पद के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट मिलेगी।