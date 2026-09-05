बैंक में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा: सात भर्तियों में 18104 वैकेंसी, फ्रेशर हो या अनुभवी...सभी के लिए मौका

Banking Jobs 2026: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सितंबर में कई मौके हैं। देश के प्रमुख बैंकों और बैंकिंग संस्थानों ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इन सात भर्तियों के जरिए हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईबीपीएस, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और नैनीताल बैंक की भर्तियां शामिल हैं। कुछ भर्तियों में चयन साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर होगा, जबकि कुछ में ऑनलाइन परीक्षा समेत अन्य चरण शामिल हैं।

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