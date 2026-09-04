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Hindi News ›   Jobs ›   PMBI Recruitment 2026: Apply Offline for 178 Pharmacist and Other Posts by September 24

नौकरी: औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो में अनुबंध पर भर्ती, 1.58 लाख तक वेतन वाले पद; कौन कर सकता है आवेदन?

Fri, 04 Sep 2026 06:53 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 04 Sep 2026 06:53 PM IST
सार

PMBI Recruitment 2026: भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो ने 178 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें फार्मासिस्ट से लेकर महाप्रबंधक तक के पद शामिल हैं। आवेदन ऑफलाइन करना होगा और आवेदन पत्र 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
 

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PMBI Recruitment 2026: Apply Offline for 178 Pharmacist and Other Posts by September 24
PMBI Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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PMBI Recruitment 2026: भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने वर्ष 2026 के लिए 178 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। भर्ती की अधिसूचना 3 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत जारी की गई है।

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आवेदन से जुड़ी जरूरी तारीखें क्या हैं?

आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है।

 
विवरण जानकारी
अधिसूचना जारी होने की तारीख 3 सितंबर 2026
विज्ञापन संख्या 02/2026
कुल पद 178
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन
आवेदन की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026
अंतिम समय शाम 5 बजे तक
नियुक्ति का आधार अनुबंध
आवेदन शुल्क 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट
आधिकारिक वेबसाइट pmbi.co.in

 

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कौन-कौन से पद हैं और कितनी मिलेगी सैलरी?

भर्ती में अलग-अलग स्तर के कुल 11 प्रकार के पद शामिल हैं। इसमें फार्मासिस्ट, वरिष्ठ फार्मासिस्ट, विपणन अधिकारी, वरिष्ठ कार्यकारी, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक समेत कई पद शामिल हैं। पद के अनुसार मासिक समेकित वेतन अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

 

पद का नाम विभाग पदों की संख्या मासिक समेकित वेतन वाहन भत्ता टेलीफोन भत्ता
महाप्रबंधक बिक्री/खरीद/गुणवत्ता 03 ₹1,58,000 ₹15,000 ₹2,000
उप महाप्रबंधक बिक्री/गुणवत्ता/वित्त/सूचना प्रौद्योगिकी/अंतरराष्ट्रीय 06 ₹1,13,000 ₹10,000 ₹2,000
प्रबंधक खरीद/गुणवत्ता/शिकायत/समन्वय 06 ₹90,000 ₹8,000 ₹2,000
उप प्रबंधक बिक्री/सूचना प्रौद्योगिकी/मानव संसाधन 04 ₹67,000 ₹7,000 ₹1,000
सहायक प्रबंधक सभी विभाग 31 ₹53,000 ₹6,000 ₹1,000
वरिष्ठ कार्यकारी सूचना प्रौद्योगिकी/मानव संसाधन/समन्वय को छोड़कर सभी विभाग 61 ₹38,000 ₹6,000 ₹1,000
वरिष्ठ विपणन अधिकारी बिक्री एवं विपणन 15 ₹38,000 ₹6,000 ₹1,000
वरिष्ठ फार्मासिस्ट बिक्री एवं विपणन 06 ₹38,000 ₹6,000 ₹1,000
कार्यकारी वित्त/सूचना प्रौद्योगिकी/मानव संसाधन/अंतरराष्ट्रीय 10 ₹32,500 ₹5,000 ₹500
विपणन अधिकारी बिक्री एवं विपणन 30 ₹32,500 ₹5,000 ₹500
फार्मासिस्ट बिक्री एवं विपणन 06 ₹32,500 ₹5,000 ₹500

 

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शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा क्या है?

अलग-अलग पदों के लिए पात्रता की शर्तें अलग हैं। अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता, उम्र और अनुभव की शर्तें पूरी करना जरूरी है। वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए योग्यता स्नातक स्तर से लेकर बी.फार्मा, एम.फार्मा और विभाग व पद के अनुसार अन्य विशेष डिग्री तक निर्धारित की गई है।

उम्रसीमा पदवार अलग-अलग निर्धारित है। पदों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से 55 वर्ष तक है। पीएमबीआई ने योग्य मामलों में उम्र, अनुभव, योग्यता और अन्य मानदंडों में छूट देने का अधिकार भी अपने पास रखा है।

अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपने पद की पात्रता जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सभी पदों के लिए योग्यता और अनुभव एक जैसे नहीं हैं।

चयन कैसे होगा? तीन चरणों से गुजरना होगा

पीएमबीआई भर्ती में चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। सबसे पहले आवेदनों की पात्रता के आधार पर जांच की जाएगी। इसके बाद लिखित परीक्षा और फिर व्यक्तिगत बातचीत या साक्षात्कार होगा।

पहला चरण: प्रारंभिक जांच
आवेदन पत्रों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी पात्रता शर्तों के आधार पर जांच की जाएगी। पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण में जाएंगे।

दूसरा चरण: लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा में तीन प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों की क्षमता जांची जाएगी-

  • अंग्रेजी लेखन और संचार से जुड़ी क्षमता
  • संबंधित पद के विषय का ज्ञान


सामान्य ज्ञान, जिसमें औषधि क्षेत्र और समसामयिक घटनाओं से जुड़ी जानकारी शामिल है

तीसरा चरण: व्यक्तिगत बातचीत
अंतिम चरण में व्यक्तिगत बातचीत या साक्षात्कार होगा। इसमें संगठन में काम करने की उपयुक्तता और परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व क्षमता जैसी बातों का आकलन किया जाएगा।

आवेदन कैसे करना होगा और कहां भेजना है?

अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट “Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI)” के पक्ष में होना चाहिए। आवेदन पत्र डाक या कूरियर के जरिए इस पते पर भेजना होगा:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमबीआई
बी-500, टावर बी, 5वीं मंजिल,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली – 110029

आवेदन पत्र इस पते पर 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। केवल आवेदन भेज देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तय समय तक उसका पहुंचना जरूरी है।

कौन-कौन से दस्तावेज लगाने होंगे?

आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां लगानी होंगी। इनमें मुख्य रूप से ये दस्तावेज शामिल हैं-

  • उम्र के प्रमाण का दस्तावेज
  • शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
  • अनुभव प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट


ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप और माध्यम से ही आवेदन भेजना होगा।

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