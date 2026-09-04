नौकरी: औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो में अनुबंध पर भर्ती, 1.58 लाख तक वेतन वाले पद; कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा क्या है?

अलग-अलग पदों के लिए पात्रता की शर्तें अलग हैं। अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता, उम्र और अनुभव की शर्तें पूरी करना जरूरी है। वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए योग्यता स्नातक स्तर से लेकर बी.फार्मा, एम.फार्मा और विभाग व पद के अनुसार अन्य विशेष डिग्री तक निर्धारित की गई है।



उम्रसीमा पदवार अलग-अलग निर्धारित है। पदों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से 55 वर्ष तक है। पीएमबीआई ने योग्य मामलों में उम्र, अनुभव, योग्यता और अन्य मानदंडों में छूट देने का अधिकार भी अपने पास रखा है।



अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपने पद की पात्रता जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सभी पदों के लिए योग्यता और अनुभव एक जैसे नहीं हैं।