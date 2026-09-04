यूपी आंगनवाड़ी भर्ती: बलरामपुर में निकलीं ढेरों नौकरियां, 12वीं पास महिलाएं अभी करें आवेदन; जानें रिक्तियां

बलरामपुर जिला कार्यक्रम कार्यालय (डीपीओ) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 495 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार upanganwadibharti.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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