आरसीएफएल भर्ती: केमिस्ट्री-फिजिक्स वालों के लिए अप्रेंटिसशिप मौका; पढ़ाई, अनुभव को लेकर क्या हैं जरूरी शर्तें?
भारत सरकार की नवरत्न कंपनी आरसीएफएल ने 326 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय वाले उम्मीदवारों के लिए भी अवसर हैं। आवेदन से पहले जानें पढ़ाई और अनुभव से जुड़ी जरूरी शर्तें।
विस्तार
भारत सरकार की नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (RCFL) ने प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 326 प्रशिक्षु पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें स्नातक प्रशिक्षु, तकनीशियन प्रशिक्षु और ट्रेड प्रशिक्षु के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 4 सितंबर 2026 सुबह 8 बजे से 20 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रशिक्षण मुंबई के ट्रॉम्बे और रायगढ़ जिले के थाल स्थित आरसीएफएल इकाइयों में दिया जाएगा। आरसीएफएल भर्ती में स्नातक प्रशिक्षु के 145 पद, तकनीशियन प्रशिक्षु के 105 पद और ट्रेड अप्रेंटिस के 76 पद शामिल हैं।
जानें आवेदन की शर्तें?
- स्नातक प्रशिक्षु: बी.कॉम, बीबीए, अर्थशास्त्र में स्नातक या संबंधित ट्रेड के अनुसार कोई अन्य स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
- तकनीशियन प्रशिक्षु: केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए।
- व्यापार प्रशिक्षु: बीएससी (पीसीएम), विज्ञान विषयों के साथ 12वीं या संबंधित ट्रेड के अनुसार 12वीं पास होना चाहिए।
- जरूरी शर्त: उम्मीदवार की अंतिम योग्यता परीक्षा 1 जुलाई 2023 या उसके बाद पास की हुई होनी चाहिए।
- जिन उम्मीदवारों ने पहले अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या जिनके पास एक साल या उससे अधिक का काम का अनुभव है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
- उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
आरसीएफएल भर्ती में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक होने पर आवेदन का मौका मिलेगा।
उम्र सीमा भी तय
1 सितंबर 2026 तक सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को 3 साल की छूट के साथ अधिकतम 28 वर्ष, जबकि एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट के साथ अधिकतम 30 वर्ष तक की आयु सीमा में आवेदन करने की अनुमति है।
देखें श्रेणीवार रिक्तियां
|वर्ग
|पदों की संख्या
|अनुसूचित जाति (SC)
|32
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|29
|ओबीसी (एनसीएल)
|88
|ईडब्ल्यूएस
|32
|अनारक्षित
|145
|कुल
|326
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले आरसीएफएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर Recruitment/Apprentice Recruitment 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर अपनी पात्रता जांचें।
- Apply Online लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और उसे सबमिट करें।