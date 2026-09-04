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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2026: 283 Vacancies, Eligibility, Salary and Apply Online

बैंकिंग जॉब्स: सरकारी बैंक में 97 लाख तक पैकेज वाली नौकरी, 283 अधिकारी पदों पर भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन?

Fri, 04 Sep 2026 01:52 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 04 Sep 2026 01:52 PM IST
सार

SBI SCO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 283 पदों पर भर्ती होगी। खास बात यह है कि चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर होगा। योग्यता, वेतन और अन्य जानकारी पढ़ें...
 

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SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2026: 283 Vacancies, Eligibility, Salary and Apply Online
SBI SCO Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी के 283 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती संविदा आधार पर होगी। भर्ती मुख्य रूप से बैंक के संपत्ति प्रबंधन और प्रीमियर बैंकिंग विभाग के लिए की जा रही है। इन 283 पदों में 207 नियमित और 76 बैकलॉग पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उम्मीदवारों को किसी लिखित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा। चयन साक्षात्कार, अनुभव और बैंक की ओर से तय किए गए मानकों के आधार पर होगा।

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आवेदन कब से कब तक होगा?

एसबीआई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों को आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करनी होगी।

  • आवेदन शुरू: 4 सितंबर 2026
  • आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 25 सितंबर 2026
  • सुधार की सुविधा: अंतिम जमा करने से पहले अधिकतम तीन बार
  • अंतिम जमा के बाद: किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा


उम्मीदवारों को आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए।

कौन-कौन से पद हैं और कितनी रिक्तियां हैं?

एसबीआई ने सात अलग-अलग पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। पदवार विवरण इस प्रकार है:

 

पद नियमित पद बैकलॉग पद कुल
जोनल हेड (रिटेल) 1 1 2
रीजनल हेड 5 1 6
रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड 24 2 26
इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट 9 3 12
इन्वेस्टमेंट ऑफिसर 4 1 5
वीपी वेल्थ 91 65 156
एवीपी वेल्थ 73 3 76
कुल 207 76 283

 

इन पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित श्रेणी के पद शामिल हैं।

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जोनल हेड और रीजनल हेड के लिए क्या योग्यता है?

जोनल हेड (रिटेल)
उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एमबीए बैंकिंग, वित्त या विपणन में 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना वरीयता योग्य है। सीएफपी, सीएफए, एनआईएसएम आदि संबंधित प्रमाणपत्र भी वरीयता में हैं।

उम्मीदवार के पास वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग या एएमसी में बिक्री प्रबंधन का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें कम से कम पांच वर्ष बड़े रिलेशनशिप मैनेजर और टीम लीड की टीम का नेतृत्व करने का अनुभव होना चाहिए।

रीजनल हेड
इस पद के लिए स्नातक होना जरूरी है। एमबीए बैंकिंग, वित्त या विपणन में 60 प्रतिशत अंक और संबंधित पेशेवर प्रमाणपत्र वरीयता योग्य हैं।

रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कम से कम 12 वर्ष से अधिक का अनुभव चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट में प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों या एएमसी का अनुभव वरीयता योग्य है। कम से कम पांच वर्ष बड़े रिलेशनशिप मैनेजर दल का नेतृत्व करने या टीम लीड के रूप में अनुभव जरूरी है।

रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड के लिए क्या चाहिए?

इस पद के लिए आयु सीमा 28 से 42 वर्ष है। उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए। एमबीए बैंकिंग, वित्त या विपणन में 60 प्रतिशत अंक और सीएफपी, सीएफए या संबंधित एनआईएसएम प्रमाणपत्र वरीयता योग्य हैं।

उम्मीदवार के पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट, प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, ब्रोकिंग या प्रतिभूति कंपनियों अथवा एएमसी का अनुभव वरीयता योग्य है। टीम लीड का अनुभव भी वरीयता में है।

इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए क्या योग्यता है?

इन दोनों पदों के लिए संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा सीए/सीएफए जैसी पेशेवर योग्यता जरूरी है। संबंधित विषयों में वित्त, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और बीमांकिक विज्ञान शामिल हैं।

इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट
आयु सीमा 28 से 42 वर्ष है। कम से कम छह वर्ष का योग्यता प्राप्त करने के बाद का अनुभव चाहिए। उम्मीदवार ने निवेश सलाहकार, परामर्शदाता, अधिकारी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अथवा एएमसी में उत्पाद टीम के हिस्से के रूप में काम किया हो।

इन्वेस्टमेंट ऑफिसर
आयु सीमा 28 से 40 वर्ष है। संबंधित क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम चार वर्ष का अनुभव जरूरी है। निवेश सलाहकार, परामर्शदाता, अधिकारी या उत्पाद टीम में काम करने का अनुभव मान्य होगा। सीए, सीएफपी, सीएफए, एनआईएसएम निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणपत्र और एनआईएसएम 21-ए जैसी योग्यताएं वरीयता योग्य हैं।

वीपी वेल्थ और एवीपी वेल्थ के लिए क्या शर्तें हैं?

वीपी वेल्थ
इस पद के लिए आयु सीमा 26 से 42 वर्ष है। उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। बैंकिंग, वित्त या विपणन में एमबीए तथा एनआईएसएम, सीएफपी या सीएफए जैसी योग्यताएं वरीयता योग्य हैं।

प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों या एएमसी में बिक्री और विपणन का कम से कम छह वर्ष का अनुभव चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में छह वर्ष का अनुभव वरीयता योग्य है।

एवीपी वेल्थ
इस पद के लिए आयु सीमा 23 से 35 वर्ष है। स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वित्त, विपणन या बैंकिंग में स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित प्रमाणपत्र वरीयता योग्य हैं।

प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों या एएमसी में बिक्री और विपणन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव चाहिए। एसबीआई वेल्थ के ग्राहक संबंध अधिकारियों के लिए चार वर्ष का अनुभव जरूरी है।

किस पद के लिए कितनी उम्र और अनुभव चाहिए?

इस भर्ती में पद के अनुसार उम्र और अनुभव की शर्तें अलग-अलग हैं। सभी शर्तों की गणना 31 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

 
पद आयु सीमा न्यूनतम अनुभव
जोनल हेड (रिटेल) 35 से 50 वर्ष 15 वर्ष
रीजनल हेड 35 से 50 वर्ष 12 वर्ष से अधिक
रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड 28 से 42 वर्ष 8 वर्ष
इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट 28 से 42 वर्ष 6 वर्ष
इन्वेस्टमेंट ऑफिसर 28 से 40 वर्ष 4 वर्ष
वीपी वेल्थ 26 से 42 वर्ष 6 वर्ष
एवीपी वेल्थ 23 से 35 वर्ष 3 वर्ष*

 

क्या एसबीआई भर्ती में लिखित परीक्षा होगी?

  • नहीं... इस भर्ती में कोई लिखित ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी।
  • चयन पूरी तरह मूल्यांकन आधारित होगा।
  • पहले बैंक उम्मीदवारों की छंटनी करेगा।
  • इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
  • व्यक्तिगत साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।


हालांकि केवल पात्रता पूरी करने से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना तय नहीं है। बैंक की ओर से गठित समिति अपने तय मानकों के आधार पर उम्मीदवारों की छंटनी करेगी।

किस पद पर कितना सालाना पैकेज मिल सकता है?

पद अधिकतम वार्षिक सीटीसी अधिकतम निश्चित वेतन भत्ते प्रदर्शन आधारित भुगतान
जोनल हेड (रिटेल) ₹97 लाख ₹66 लाख ₹1.10 लाख निश्चित वेतन का 0-45%
रीजनल हेड ₹66.40 लाख ₹45 लाख ₹1.10 लाख निश्चित वेतन का 0-45%
आरएम-टीम लीड ₹51.80 लाख ₹35 लाख ₹1.04 लाख निश्चित वेतन का 0-45%
इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट ₹44.50 लाख ₹30 लाख ₹0.92 लाख निश्चित वेतन का 0-45%
इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ₹27.10 लाख ₹18 लाख ₹0.92 लाख निश्चित वेतन का 0-45%
वीपी वेल्थ ₹44.70 लाख ₹30 लाख ₹1.16 लाख निश्चित वेतन का 0-45%
एवीपी वेल्थ ₹30.20 लाख ₹20 लाख ₹1.16 लाख निश्चित वेतन का 0-45%

नौकरी कितने साल की होगी और छोड़ने का नियम क्या है?

  • संविदा की शुरुआती अवधि पांच वर्ष होगी।
  • बैंक के विवेक और तय शर्तों के आधार पर इसे चार वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
  • संविदा समाप्त करने के लिए दोनों में से कोई भी पक्ष दो महीने का नोटिस दे सकता है।
  • इसके बदले दो महीने का पारिश्रमिक देकर भी संविदा समाप्त की जा सकती है।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

  • अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: ₹750
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं
आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है। इसलिए पात्र उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। पात्रता मानदंड की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें।
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