बैंकिंग जॉब्स: सरकारी बैंक में 97 लाख तक पैकेज वाली नौकरी, 283 अधिकारी पदों पर भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन?

जोनल हेड और रीजनल हेड के लिए क्या योग्यता है?

जोनल हेड (रिटेल)

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एमबीए बैंकिंग, वित्त या विपणन में 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना वरीयता योग्य है। सीएफपी, सीएफए, एनआईएसएम आदि संबंधित प्रमाणपत्र भी वरीयता में हैं।



उम्मीदवार के पास वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग या एएमसी में बिक्री प्रबंधन का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें कम से कम पांच वर्ष बड़े रिलेशनशिप मैनेजर और टीम लीड की टीम का नेतृत्व करने का अनुभव होना चाहिए।



रीजनल हेड

इस पद के लिए स्नातक होना जरूरी है। एमबीए बैंकिंग, वित्त या विपणन में 60 प्रतिशत अंक और संबंधित पेशेवर प्रमाणपत्र वरीयता योग्य हैं।



रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कम से कम 12 वर्ष से अधिक का अनुभव चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट में प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों या एएमसी का अनुभव वरीयता योग्य है। कम से कम पांच वर्ष बड़े रिलेशनशिप मैनेजर दल का नेतृत्व करने या टीम लीड के रूप में अनुभव जरूरी है।

रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड के लिए क्या चाहिए?

इस पद के लिए आयु सीमा 28 से 42 वर्ष है। उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए। एमबीए बैंकिंग, वित्त या विपणन में 60 प्रतिशत अंक और सीएफपी, सीएफए या संबंधित एनआईएसएम प्रमाणपत्र वरीयता योग्य हैं।



उम्मीदवार के पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट, प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, ब्रोकिंग या प्रतिभूति कंपनियों अथवा एएमसी का अनुभव वरीयता योग्य है। टीम लीड का अनुभव भी वरीयता में है।

इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए क्या योग्यता है?

इन दोनों पदों के लिए संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा सीए/सीएफए जैसी पेशेवर योग्यता जरूरी है। संबंधित विषयों में वित्त, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और बीमांकिक विज्ञान शामिल हैं।



इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट

आयु सीमा 28 से 42 वर्ष है। कम से कम छह वर्ष का योग्यता प्राप्त करने के बाद का अनुभव चाहिए। उम्मीदवार ने निवेश सलाहकार, परामर्शदाता, अधिकारी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अथवा एएमसी में उत्पाद टीम के हिस्से के रूप में काम किया हो।



इन्वेस्टमेंट ऑफिसर

आयु सीमा 28 से 40 वर्ष है। संबंधित क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम चार वर्ष का अनुभव जरूरी है। निवेश सलाहकार, परामर्शदाता, अधिकारी या उत्पाद टीम में काम करने का अनुभव मान्य होगा। सीए, सीएफपी, सीएफए, एनआईएसएम निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणपत्र और एनआईएसएम 21-ए जैसी योग्यताएं वरीयता योग्य हैं।

वीपी वेल्थ और एवीपी वेल्थ के लिए क्या शर्तें हैं?

वीपी वेल्थ

इस पद के लिए आयु सीमा 26 से 42 वर्ष है। उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। बैंकिंग, वित्त या विपणन में एमबीए तथा एनआईएसएम, सीएफपी या सीएफए जैसी योग्यताएं वरीयता योग्य हैं।



प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों या एएमसी में बिक्री और विपणन का कम से कम छह वर्ष का अनुभव चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में छह वर्ष का अनुभव वरीयता योग्य है।



एवीपी वेल्थ

इस पद के लिए आयु सीमा 23 से 35 वर्ष है। स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वित्त, विपणन या बैंकिंग में स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित प्रमाणपत्र वरीयता योग्य हैं।



प्रमुख सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों या एएमसी में बिक्री और विपणन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव चाहिए। एसबीआई वेल्थ के ग्राहक संबंध अधिकारियों के लिए चार वर्ष का अनुभव जरूरी है।