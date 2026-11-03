झारखंड: आईआईटी आईएसएम में मजदूर का शव मिला, तीन दिन में दूसरी मौत

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आईआईटी आईएसएम परिसर में मंगलवार को एक निर्माणाधीन स्थल पर मजदूर का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक मजदूर की पहचान बिहार राज्य के अररिया जिले के रहने वाले नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार नूर मोहम्मद संस्थान परिसर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करता था। परिसर में तीन दिनों की अवधि के भीतर मौत की यह दूसरी घटना सामने आई है।