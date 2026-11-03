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झारखंड: आईआईटी आईएसएम में मजदूर का शव मिला, तीन दिन में दूसरी मौत

Tue, 03 Nov 2026 06:03 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Tue, 03 Nov 2026 06:03 PM IST
सार

धनबाद स्थित आईआईटी-आईएसएम परिसर में मंगलवार को निर्माणाधीन स्थल पर बिहार के अररिया निवासी मजदूर नूर मोहम्मद का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिसर में तीन दिन के भीतर मौत की यह दूसरी घटना है। पुलिस के अनुसार, दोनों घटनाओं के बीच फिलहाल कोई संबंध सामने नहीं आया है।

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IIT ISM Dhanbad Worker Death Construction Site Police Investigation
क्राइम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आईआईटी आईएसएम परिसर में मंगलवार को एक निर्माणाधीन स्थल पर मजदूर का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक मजदूर की पहचान बिहार राज्य के अररिया जिले के रहने वाले नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार नूर मोहम्मद संस्थान परिसर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करता था। परिसर में तीन दिनों की अवधि के भीतर मौत की यह दूसरी घटना सामने आई है।
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पुलिस जांच और परिजनों से संपर्क
घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद धनबाद थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है। घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि मौत की परिस्थितियों की सटीक पुष्टि जांच की प्रगति और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो सकेगी।
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परिसर में तीन दिन के भीतर दूसरी मौत
आईआईटी आईएसएम परिसर में तीन दिन पहले भी एक छात्रा की मौत हुई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार छात्रा ने संस्थान की एक इमारत से छलांग लगा दी थी। लगातार तीन दिनों के भीतर दो मौतों के मामले सामने आने के बाद से पूरे संस्थान परिसर में शोक का माहौल व्याप्त है। हालांकि पुलिस छानबीन के अनुसार दोनों अलग-अलग घटनाओं के बीच किसी तरह का संबंध होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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