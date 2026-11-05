झारखंड: पति की दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने दी डेढ़ लाख की सुपारी, हत्या के आरोप में चार गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने गुरुवार को पुलिस सभागार में संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, एक गोली, दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, 21 अक्तूबर 2026 को तुलेश्वर महतो को उनके घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई मुरारी महतो के बयान के आधार पर तरहसी थाने में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए लेस्लीगंज के एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने संदेही के रूप में मृतक के साढ़ू शैलेश महतो और उनके बेटे राहुल कुमार से पूछताछ की।पूछताछ के दौरान राहुल कुमार ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उसने पुलिस को बताया कि तुलेश्वर ने उसकी मौसी उर्मिला देवी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। इसी रंजिश के कारण उर्मिला देवी ने पति की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत राहुल ने अपने साथ ट्रक चलाने वाले मनिका निवासी शंकर यादव के माध्यम से नरेश सिंह से संपर्क साधा और उसे डेढ़ लाख रुपये की सुपारी दी। इसके बाद नरेश सिंह ने तुलेश्वर की गोली मारकर हत्या कर दी।पुलिस ने उर्मिला देवी, राहुल कुमार, शंकर यादव और नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा और एक गोली बरामद की गई। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त आर-15 मोटरसाइकिल और रेकी के लिए इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।