झारखंड में दिल दहला देने वाली वारदात: गोड्डा में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या, घर के बाहर मिला सिर कटा शव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 08:19 PM IST
सार
झारखंड के गोड्डा जिले में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बृहस्पतिवार सुबह उसका सिर कटा शव घर के बाहर मिला, जबकि करीब 500 मीटर दूर एक खेत से उसका सिर बरामद किया गया। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
झारखंड के गोड्डा जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक 12 साल की लड़की की सिर कटी लाश उसके घर के बाहर मिली। पुलिस ने बताया कि लड़की का कटा हुआ सिर उसके घर से करीब 500 मीटर दूर एक खेत से बरामद किया गया। यह घटना लालमटिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ददुआ गांव में हुई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की बुधवार रात अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। तभी कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर उसे कथित तौर पर उठा ले गए। लालमटिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी रोशन कुमार ने बताया कि माता-पिता और ग्रामीणों को सुबह घर के बाहर उसका सिर कटा शव मिला। बाद में तलाशी अभियान के बाद गांव के एक खेत से उसका सिर बरामद हुआ। अपराधियों ने तेज धार वाले हथियार से उसके शरीर से सिर अलग किया था।
कुमार ने कहा कि हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि माता-पिता की मौजूदगी में लड़की को कैसे अगवा किया गया।
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विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को 'दिल दहला देने वाली' बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की भयावह तस्वीर पेश करती है। मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 12 साल की मासूम लड़की की नृशंस हत्या अत्यंत हृदय विदारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर पीएनजी हादसा: 11 लोगों पर लापरवाही का आरोप, अधिवक्ता ने अदालत में दायर किया परिवाद
अपराधियों में कानून का डर खत्म
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अपराधियों में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जवाबदेही कहीं नजर नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस से हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उन्होंने अपराधियों की तत्काल पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की।
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की बुधवार रात अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। तभी कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर उसे कथित तौर पर उठा ले गए। लालमटिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी रोशन कुमार ने बताया कि माता-पिता और ग्रामीणों को सुबह घर के बाहर उसका सिर कटा शव मिला। बाद में तलाशी अभियान के बाद गांव के एक खेत से उसका सिर बरामद हुआ। अपराधियों ने तेज धार वाले हथियार से उसके शरीर से सिर अलग किया था।
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कुमार ने कहा कि हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि माता-पिता की मौजूदगी में लड़की को कैसे अगवा किया गया।
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विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को 'दिल दहला देने वाली' बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की भयावह तस्वीर पेश करती है। मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 12 साल की मासूम लड़की की नृशंस हत्या अत्यंत हृदय विदारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
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अपराधियों में कानून का डर खत्म
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अपराधियों में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जवाबदेही कहीं नजर नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस से हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उन्होंने अपराधियों की तत्काल पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की।