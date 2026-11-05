झारखंड में दिल दहला देने वाली वारदात: गोड्डा में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या, घर के बाहर मिला सिर कटा शव

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झारखंड के गोड्डा जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक 12 साल की लड़की की सिर कटी लाश उसके घर के बाहर मिली। पुलिस ने बताया कि लड़की का कटा हुआ सिर उसके घर से करीब 500 मीटर दूर एक खेत से बरामद किया गया। यह घटना लालमटिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ददुआ गांव में हुई।