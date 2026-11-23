भगवान श्रीकृष्ण पर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से विवाद शुरू हुआ। यह विवाद अब झारखंड तक पहुंच गया है। योग गुरु रामदेव ने रविवार को जमशेदपुर में तीखा हमला बोला।

उन्होंने बिना नाम लिए ऐसे कथावाचकों को निशाने पर लिया। ये कथावाचक धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। रामदेव ने ऐसे लोगों को बावला, पाखंडी और धूर्त तक कह दिया। उनकी टिप्पणियों को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जोड़कर देखा जा रहा है। यह हमला महिला पतंजलि योग समिति, पूर्वी सिंहभूम के प्रांतीय महासम्मेलन में हुआ। रामदेव ने कहा कि कुछ लोग वेद, दर्शन और उपनिषद का अध्ययन नहीं करते। फिर भी वे खुद को सनातनी बताते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा से पहले व्यक्ति को अपने आचरण और ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए।

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प्रेत बाधा पर हमला

रामदेव ने प्रेत बाधा के नाम पर दरबार लगाने वाले कथावाचकों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने व्यंग्य किया कि कुछ लोग बाल फैलाकर झटके देते हैं। वे लोगों में भूत-प्रेत होने का दावा करते हैं। फिर पानी छिड़ककर समस्या दूर करने का दिखावा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था का उपयोग कर लोगों का शोषण होता है।



राम-कृष्ण तुलना पर नाराजगी

रामदेव ने भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करने वाली टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण को टेढ़ा-मेढ़ा बताना धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा में श्रीकृष्ण पर टिप्पणी के बाद यादव समाज ने विरोध जताया था। गौरतलब है कि रामदेव पहले कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की प्रशंसा कर चुके थे। जमशेदपुर के बयान से दोनों के संबंधों पर नई चर्चा शुरू हो गई है।



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