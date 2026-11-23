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विशेष सत्र शुरू होने से पहले होने वाली इस ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार की रणनीति को स्पष्ट करना है। इसमें विशेष सत्र के एजेंडे और महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।बैठक में यह तय किया जाएगा कि सदन में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाना है। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने के लिए उठाए जा सकने वाले सवालों और आरोपों का जवाब देने की तैयारी भी होगी। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों की भूमिका और उनकी भागीदारी पर भी चर्चा की जाएगी।झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ होने वाली ऑनलाइन बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि विशेष सत्र में सरकार का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। बैठक में विधायकों को यह भी बताया जाएगा कि सदन में किन विषयों पर उन्हें अपनी बात रखनी है और सरकार की रणनीति के अनुरूप किस तरह अपनी भूमिका निभानी है।कांग्रेस विधायकों के अनुसार, विशेष सत्र में एमएमडीआर यानी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और एसआईआर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इन दोनों विषयों पर सदन में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है।सत्ता पक्ष का मानना है कि विशेष सत्र के माध्यम से इन मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सकेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की बैठक को सत्र से पहले सत्ता पक्ष की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।