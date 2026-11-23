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भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज कोल्हान और आसपास के दक्षिणी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं, सोमवार को राज्य के दक्षिणी, उत्तर-पश्चिमी और इससे सटे मध्य भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 28 नवंबर तक सुबह में कोहरे का प्रभाव रहेगा और दिन में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। मौसम में इस बदलाव से ठंड का असर भी बढ़ेगा।पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। इस अवधि में कोडरमा में सबसे अधिक 54 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं, रांची में शाम 5:30 बजे तक 4.1 मिलीमीटर, लातेहार में दो मिलीमीटर और खूंटी में करीब एक मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा।राजधानी रांची में रविवार को खराब मौसम का सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ा। विभिन्न राज्यों में प्रतिकूल मौसम के कारण रांची आने वाली नौ उड़ानें निर्धारित समय से विलंब से पहुंचीं, जबकि इंडिगो की कोलकाता-रांची उड़ान रद्द कर दी गई। उड़ानों में विलंब और रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।इंडिगो की दिल्ली-रांची उड़ान सुबह 7:15 बजे के बजाय 10:18 बजे पहुंची, जबकि पुणे-रांची उड़ान 7:30 बजे की जगह 10:03 बजे आई। कोलकाता-रांची की एक उड़ान सुबह 8:15 बजे के बजाय 9:08 बजे पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-रांची उड़ान भी 9:30 बजे की जगह 9:50 बजे पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की कोलकाता-रांची उड़ान सुबह 11:45 बजे के बजाय दोपहर 1:18 बजे पहुंची।दोपहर और शाम के समय भी विमानों के विलंब से पहुंचने का क्रम जारी रहा। इंडिगो की दिल्ली-रांची उड़ान दोपहर 1:00 बजे के बजाय 1:27 बजे, मुंबई-रांची उड़ान 1:30 बजे की जगह 1:52 बजे और दिल्ली-रांची की अन्य उड़ान शाम 4:50 बजे के बजाय 5:14 बजे पहुंची। वहीं, हैदराबाद-रांची उड़ान रात 8:25 बजे के स्थान पर 8:45 बजे रांची पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार दूसरे राज्यों में खराब मौसम की वजह से उड़ानों के समय में बदलाव करना पड़ा।