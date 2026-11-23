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रविवार दोपहर ग्राम सभा के दौरान कोयला कंपनी के कर्मियों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर शिकारीपाड़ा थाना पुलिस देर शाम गांव पहुंची। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझाकर कर्मचारियों को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। स्थिति को देखते हुए रात करीब 12 बजे दुमका मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया।गांव में मौजूद लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस बल को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस जवानों पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में नौ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। जवानों का कहना था कि अचानक ही गांव के लोगों ने घेर कर पत्थर और डंडों से प्रहार कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने रात लगभग दो बजे सभी घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया।पथराव में घायल पुलिसकर्मियों में आनंद मुर्मू, चार्ल्स मुर्मू, फूल कुमार यादव, विनोद दास, पूनम देवी, मुन्ना कुमार, शिवजी यादव, अनिल दास और अमरनाथ कुमार शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों के इलाज की जानकारी ली।उप विकास आयुक्त ने बताया कि कोल माइंस के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, उसी दौरान यह हंगामा हुआ। उग्र लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। पुलिस और प्रशासन हंगामा करने वाले उपद्रवियों का पता लगा रहा है।