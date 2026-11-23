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जानकारी के अनुसार, वारदात रविवार देर रात करीब दो बजे हुई। अपराधियों ने सुंडीटोला निवासी 65 वर्षीय सुकर मंडल और उनकी 30 वर्षीय बहू शीला मंडल पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में दोनों की मौत हो गई। एक ही घर में दो लोगों की हत्या की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में भय का माहौल है।घटना की सूचना मिलने के बाद पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। जांच में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके।मृतका शीला मंडल के पति जितेंद्र मंडल रोजगार के सिलसिले में गुजरात के सूरत में रहकर काम करते हैं। शीला अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस वारदात के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है।