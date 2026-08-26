Jammu News: रिटायर ऑर्डिनरी कैप्टन अशोक सिंह को योद्धा सेवा सम्मान
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:21 AM IST
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परगवाल बटालियन के सहयोग में निभाई भूमिका, पूर्व सैनिकों ने जताया आभार
संवाद न्यूज एजेंसी
परगवाल। तहसील के गांव रंगपुर निवासी सेवानिवृत्त ऑर्डिनरी कैप्टन अशोक सिंह को पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ में 10 अगस्त को भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की परगवाल बटालियन के साथ पूरे निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ सहयोग करने के लिए मिला। इस सम्मान को परगवाल क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है।
भूतपूर्व सैनिकों का कहना था की ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियान के दौरान रिटायर कैप्टन अशोक सिंह ने परगवाल बटालियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किए गए सहयोग और कर्तव्यनिष्ठा को सेना की ओर से सम्मान मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा की अशोक सिंह ने अपने अनुभव, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ बटालियन का सहयोग किया, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।
क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ और परगवाल बटालियन का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मान से सीमावर्ती क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और युवाओं का भी मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सेना की ओर से ऐसे योगदान को पहचान और सम्मान मिलना अन्य लोगों को भी राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा।
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पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह, नितिन मिश्रा, ने रिटायर ऑर्डिनरी कैप्टन अशोक सिंह को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अशोक सिंह का कहना था की देशप्रेम उनके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि उनकी रग-रग में बसा जज्बा है।
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परगवाल। तहसील के गांव रंगपुर निवासी सेवानिवृत्त ऑर्डिनरी कैप्टन अशोक सिंह को पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ में 10 अगस्त को भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की परगवाल बटालियन के साथ पूरे निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ सहयोग करने के लिए मिला। इस सम्मान को परगवाल क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है।
भूतपूर्व सैनिकों का कहना था की ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियान के दौरान रिटायर कैप्टन अशोक सिंह ने परगवाल बटालियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किए गए सहयोग और कर्तव्यनिष्ठा को सेना की ओर से सम्मान मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा की अशोक सिंह ने अपने अनुभव, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ बटालियन का सहयोग किया, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।
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क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ और परगवाल बटालियन का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मान से सीमावर्ती क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और युवाओं का भी मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सेना की ओर से ऐसे योगदान को पहचान और सम्मान मिलना अन्य लोगों को भी राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा।
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पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह, नितिन मिश्रा, ने रिटायर ऑर्डिनरी कैप्टन अशोक सिंह को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अशोक सिंह का कहना था की देशप्रेम उनके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि उनकी रग-रग में बसा जज्बा है।