Jammu Kashmir: यूपी-बंगाल में सख्ती से बदला तस्करों का रूट, जम्मू-कश्मीर बना नया तस्करी कॉरिडोर

जम्मू-कश्मीर अब इन बदले हुए रास्तों में तेजी से नए ठिकाने के रूप में उभरा है। यहां के छह जिलों में सात साल में 67 हजार से अधिक मवेशी तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए। 7,000 से ज्यादा वाहन पुलिस ने जब्त किए। प्रदेश में तस्करी का दायरा पहले सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित माना जाता था। अब कठुआ और सांबा से आगे बढ़कर उधमपुर व रामबन तक तस्करी का नेटवर्क है। डोडा व किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी जिलों में भी तस्करी के मामले सामने आए हैं। यानी तस्करों ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है।



सीमावर्ती जिलों से पहाड़ों तक फैला नेटवर्क

तस्करी के बदले रूट की तस्वीर जम्मू-कश्मीर के छह जिलों के आंकड़ों से भी सामने आती है। 2019 से मार्च 2026 तक अकेले रामबन में 2,341 एफआईआर दर्ज हुईं और 31,798 मवेशी बचाए गए। इसी अवधि में उधमपुर में 1,545 एफआईआर और 14,636 मवेशी, कठुआ में 1,076 एफआईआर व 11,017 मवेशी तथा सांबा में 767 एफआईआर और 6,304 मवेशी बचाए गए। पहाड़ी जिलों में भी तस्करी की मौजूदगी दर्ज हुई है। डोडा में इस अवधि में 273 एफआईआर में 2,964 मवेशी बचाए गए, जबकि किश्तवाड़ में 136 एफआईआर के दौरान 1,081 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। इन आंकड़ों को मिलाकर देखें तो छह जिलों में 2019 से मार्च 2026 तक 6,138 एफआईआर दर्ज हुईं और 67,800 मवेशी बचाए गए। इस दौरान 7,000 से अधिक वाहन भी जब्त किए गए। यह बताता है कि मामला केवल सीमा से लगे कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि तस्करी का नेटवर्क जम्मू संभाग के भीतर गहराई तक फैल चुका है।