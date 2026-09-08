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Jammu News: महिला पर किया धारदार हथियार से हमला, गंभीर घायल

Tue, 08 Sep 2026 01:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:56 AM IST
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Woman attacked with a sharp-edged weapon; critically injured.
अरनियां थाना क्षेत्र के चक तारा में पड़ोसी से विवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
अरनिया। अरनियां थाना क्षेत्र के गांव चक तारा में सोमवार सुबह एक महिला को उसके ही पड़ोसी द्वारा धारदार हथियार से घायल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बिश्नाह अस्पताल में दाखिल कर लिया है। मंगलवार को उसकी बाजू की सर्जरी की जाएगी।

पीड़िता गीता देवी, पत्नी चंद्रपाल निवासी चक तारा ने बताया कि सुबह के समय जब वह अपने घर से बाहर निकली, तो पड़ोसी अश्विनी कुमार ने अचानक उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में महिला के सिर और बाजू पर गंभीर चोटें आईं।
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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को तुरंत बिश्नाह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को दाखिल कर लिया और बाद में उसकी बाजू की सर्जरी करने के लिए कहा है।
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पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी अश्विनी कुमार घटनास्थल से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। पुलिस के अनुसार, हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। गांव में इस घटना को लेकर व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
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