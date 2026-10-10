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Jammu News: बारिश कम, आफत ज्यादा, सड़कों पर कीचड़, घरों में गंदा पानी

Sat, 10 Oct 2026 03:09 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:09 AM IST
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weather news
- राजिंदर नगर-कृष्णा नगर में नाला बना परेशानी, गांधीनगर में दो माह से खोदी सड़क नहीं हुई दुरुस्त
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- जलनिकासी व्यवस्था सुधारने और सड़कों की मरम्मत कराने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू में वीरवार रात को महज 11.2 मिलीमीटर बारिश ने ही शहर में जल निकासी के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। सड़कों पर कीचड़ और जलभराव से लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। कई घरों में गंदा पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हल्की बारिश में ही बिगड़े हालात ने नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजिंदर नगर, कृष्णा नगर और शास्त्रीनगर में नाले के निर्माण कार्य के चलते गंदा पानी घरों में घुस गया। बारिश के बाद कैनाल रोड स्थित राजिंदर नगर, कृष्णा नगर, रेशमघर कॉलोनी, शास्त्रीनगर और गांधीनगर समेत कई इलाकों में सड़क पर कीचड़ फैलने से लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल गया। गांधीनगर लास्ट मोड़ से शास्त्री नगर की ओर जाने वाली सड़क केबल डालने के लिए करीब दो माह पहले खोदी गई थी, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। लोगों का कहना है कि बारिश में पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। इससे हादसे का खतरा बना रहता है। कैनाल रोड निवासी राकेश जम्वाल, गांधीनगर के रूपेश और कॉमर्स कॉलेज के छात्र संजय ने बताया कि धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों से कई इलाकों में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों से जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और खोदी गई सड़कों की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।
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