Jammu And Kashmir: नौशेरा में LOC पर घुसपैठ की कोशिश विफल, सुरक्षाबलों ने ढेर किए दो घुसपैठिये

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सीमा पर सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो लोगों को ढेर कर दिया है। सर्च अभियान के दौरान दोनों घुसपैठियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

Jammu and Kashmir | Indian Army foiled an Infiltration attempt at LoC in Naushera Sector late last night. More details awaited: PRO Defence Jammu