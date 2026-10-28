जम्मू-कश्मीर: स्टंटबाजी और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस कसेगी शिकंजा

अपराध पर लगाम लगाने के लिए जांच में तेजी लाएं पुलिस

अपराध पर अंकुश लगाने और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जम्मू स्थित जोनल पुलिस मुख्यालय (जेडपीएचक्यू) में मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। जम्मू के डीआईजी पुलिस श्रीधर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबित मामलों की जांच, साइबर अपराध, थानों के कामकाज और जनता की शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की गई। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामलों की जांच समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।



साइबर अपराध पर विशेष ध्यान

डीआईजी ने साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों के समय पर निपटारे और पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस के कामकाज की नियमित निगरानी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जांच की गुणवत्ता बनाए रखने, आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवाएं देने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।